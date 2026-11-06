En las últimas semanas se había confirmado que el suegro del Príncipe Harry tenía este tipo de material en sus casas de Filipinas y México

El hermano de Meghan Markle, de denunciante a posible investigado en el caso de pornografía infantil que salpica a su padre

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El padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, ha sido detenido en Florida por agentes del FBI por su presunta posesión de material de pornografía infantil. Según ha adelantado el Daily Mail y han confirmado otros medios como Fox News y BBC, el arresto se habría producido en la residencia de mayores Maravida Senior Living, en Lakeland, donde vive desde hace unos meses. La redada ha ocurrido en presencia de fotoperiodista del tabloide británicos 'The Sun', quienes han confirmado que los agentes se llevaron esposado a Markle en su silla de ruedas con destino a comisaría.

La operación llega después de semanas de investigaciones y de dos hallazgos que han puesto en alerta a las autoridades. Primero, en Filipinas. Después, en México. En ambos países se habría localizado material de contenido sexual relacionado con menores en propiedades vinculadas al padre de la mujer del príncipe Harry.

El hijo de Thomas Sr., Thomas Markle Jr., hermanastro de Meghan, denunció a su padre ante las autoridades tras afirmar haber descubierto material pornográfico infantil en su domicilio en Filipinas. Según su propio testimonio, el hallazgo le llevó a informar al FBI sobre la posible existencia de otros materiales en dos trasteros situados en Los Ángeles. Ahora, el hermano de Meghan también ha sido declarado de interés en la investigación. La investigación ha desembocado en una actuación del FBI en suelo estadounidense.

La investigación tomó un nuevo rumbo cuando salió a la luz el contenido de un almacén alquilado por Thomas Markle en Rosarito, México, cerca de su antigua residencia. El espacio, identificado como la unidad 22 de un recinto de almacenamiento, llevaba años vinculado al padre de Meghan. Según la información publicada por el periódico británico, Markle lo alquiló en 2017 y dejó de pagar las cuotas hace dos años. A comienzos de 2025 se trasladó a Filipinas sin vaciarlo.

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Agentes de la Guardia Nacional y especialistas forenses inspeccionaron el trastero durante una operación autorizada judicialmente. Entre los objetos intervenidos figuraban ordenadores, memorias USB, cintas VHS, revistas y material fotográfico. Los investigadores buscaban pruebas de posesión de material de abuso sexual infantil y posibles indicios de trata de personas con agravantes.

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La orden judicial contemplaba también la localización de dispositivos electrónicos que pudieran contener vídeos de contenido sexual explícito. Todo el material fue inventariado y requisado. El recinto quedó precintado por las autoridades mexicanas.

El Daily Mail asegura que entre los objetos encontrados había fotografías de mujeres asiáticas desnudas, algunas de apariencia muy joven, publicaciones que sexualizaban a menores y negativos con imágenes de niños en una playa.

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También se localizaron cintas VHS y soportes informáticos cuyo contenido todavía no se habría determinado. La presencia de esos dispositivos será clave para el avance de las pesquisas.

Thomas Markle, por su parte, ha negado reiteradamente cualquier implicación delictiva. Tras conocerse el hallazgo en México, aseguró que no tenía ningún trastero en Rosarito. También ha calificado de "mentiras enfermizas" las informaciones sobre el material supuestamente encontrado en Filipinas y atribuyó las acusaciones a su hijo.

Meghan Markle: "Espero que ahora se entienda que le distanciara de mis hijos"

La duquesa de Sussex, que se encuentra distanciada de su padre desde los preparativos de su boda con el príncipe Harry en 2018 , declaró que estaba "profundamente angustiada" por las acusaciones contra su padre y que sus pensamientos "están con cualquier niño que pueda haber resultado perjudicado".

"Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, mi distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debieron a una sola razón: protegerlos», continuó la duquesa de Sussex. "Confiaba en que las autoridades estuvieran haciendo lo mismo por otras familias. Si bien la magnitud de lo que se ha descubierto ahora es más repugnante de lo que uno podría imaginar, mi más sincera esperanza es que se haga justicia y que la prioridad siga siendo la seguridad y la protección de los niños inocentes».