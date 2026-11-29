El creador de contenido era padre de dos hijas, Alyssa y Julie, que aparecían con frecuencia en sus redes sociales

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El influencer Kevin Coltrain, conocido como 'Kev Train', ha muerto a los 41 años. Según un obituario publicado por la funeraria Biggs Funeral Home de Carolina del Norte, ha fallecido el 24 de noviembre. La Oficina del Sheriff del Condado de Carteret (CCSO) también ha confirmado el fallecimiento a la revista 'People'.

Coltrain era conocido en internet por sus vídeos en los que mostraba a los espectadores el funcionamiento de diferentes productos, como las herramientas o los artículos para el jardín, entre otros. El influencer también hacía transmisiones en directo en TikTok y vendía artículos a través de la función comercial integrada en la aplicación de la plataforma.

Su expareja ha compartido un homenaje en redes sociales

El creador de contenido era padre de dos hijas, Alyssa y Julie, que aparecían con frecuencia en sus redes sociales. Su expareja, una mujer llamada Hannah, ha homenajeado al creador de contenido con un emotivo mensaje a través de las redes: "Ha sido muy difícil de procesar para mí. Mientras, estoy aquí sentada pensando en nuestra relación, lo bueno, lo malo y todo lo demás, incluyendo todo lo que me enseñaste cuando estábamos juntos. Siempre te dije, y a todos a mi alrededor, que por encima de todo eras un padre maravilloso para tus dos hijas".

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"Puede que hayas sido mi ex, pero una vez compartimos nuestra historia juntos, incluso aquí con nuestros seguidores. Sinceramente, todavía estoy tratando de procesar todo lo que ha pasado y tengo el estómago revuelto. Sobre todo, mantengan a la familia y amigos de Kev en sus pensamientos y oraciones. Sé que la abuela Ruth está bailando con ustedes en el cielo ahora mismo. El duelo es horrible", ha terminado diciendo en su dedicatoria.