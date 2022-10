Emma García recibe un mensaje de la madre de Iñigo Onieva: "Me ha mandado un audio precioso"

Arropando a Iñigo Onieva estaban sus dos hermanos y su madre , las personas que no se han separado un instante de su lado durante estos momentos tan complicados y que están suponiendo el apoyo que le hace no caer. Precisamente para la madre de Iñigo Onieva, Carolina, ha tenido Emma García unas emotivas palabras :

"La madre de Iñigo no solo es una belleza, me parece que es una persona, por lo que hemos podido ver, muy, muy maja, y muy humana (...) Me hizo llegar un audio agradeciéndome un cariño que yo le había mandado desde aquí y que me salió del corazón tan bonito... Me pareció tan generoso de su parte en este momento que ella lo está pasando fatal que sea tan agradecida y sobre todo con las palabras que me envió, que yo ya con Carolina, ya os lo digo, y por eso dije que de una madre así tenía que salir un buen tipo".