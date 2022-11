Tras décadas de lucha, hace tan solo dos semanas el Tribunal de Estrasburgo negaba a Javier Santos y su madre María Edite la posibilidad de reabrir la causa por la paternidad de Julio Iglesias. La ex vedette explicaba en 'Fiesta' que pensaba seguir con la pelea y, aunque en un primer momento Javier pensaba en apoyar a su madre , finalmente el presunto hijo de Julio Iglesias ha decidido dar un paso atrás y dejar por ahora la batalla legal.

Y es que Javier Santos tiene una única pretensión y no es otra que la de mantener una conversación privada con el que él defiende es su padre biológico:

"Yo ya no creo en la justicia, deja mucho que desear, pero sí que creo en las personas y quiero creer en mi padre, creo que él no es tonto y que sabe que soy su hijo, sabe lo que tiene que hacer, me gustaría también que mis hermanos dieran un paso adelante e hicieran por hablar conmigo (...)