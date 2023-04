Lourdes Ornelas echa de casa de Camilín a Christina Rapado: "Estaban los dos desnudos en la cocina"

"Yo llegué a su casa a eso de las tres de la tarde y él ya llevaba dos días sin dormir, había cosas encima de la mesa y yo las tiré (...) Llevé unas cervecitas porque a mí cuando salgo me gusta beber cervecitas, pero os digo que él no bebió, no le gusta el sabor (...) También os digo que en las horas en las que yo estuve allí él no tomó golosinas porque yo no tolero las golosinas (...) Llevaba dos días sin ducharse y le propuse darnos una ducha juntos en la piscina y eso hicimos, nos desnudamos y nos duchamos (...) Estuvimos bailando, desnudos, usando pelucas, pasándolo bien hasta que llegó Lourdes y me dijo que me fuese de allí inmediatamente o llamaba a la policía".