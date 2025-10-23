Laura Ferreira 23 OCT 2025 - 08:30h.

Latoneira nos da las claves para hacer unos rollitos de berenjena riquísimos, saludables y fáciles de hacer perfectos para cualquier momento

Muchas veces comemos lo mismo, en la mayoría de las ocasiones platos sin gracia o personalidad, porque el tiempo se nos echa encima y no tenemos el suficiente para dedicarle cariño a la cocina y a preparar platos más o menos elaborados que de verdad despierten algo en nuestro paladar. Sin embargo, también se pueden conseguir recetas de lo más atractivas y riquísimas en poco tiempo, y para ello la cocinera Laura Ferreira, conocida en redes como Latoneira, nos trae en cada vídeo de ‘Recetas fáciles en 15 minutos’ preparaciones rápidas con las que nos vamos a chupar los dedos.

La cocinera en este vídeo nos muestra cómo hacer unos rollitos de berenjenas rellenos de jamón serrano y queso mozarela bien empanados y luego cocinados en freidora de aire. Tal y como Latoneira cuenta en el vídeo, se trata de una preparación ideal para servir como picoteo o entrante, pero también para hacer una cena diferente, rica y, lo más importante, en poco tiempo.

En el vídeo está explicado el paso a paso de la receta, pero necesitarás una freidora de aire para darle el toque crujiente final a los rollitos que en solo 15 minutos tendrás listos para servir. ¿Quieres saber cómo hacerlos? Mira el vídeo y sigue los pasos de Laura Ferreira.