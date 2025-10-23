Rollitos de berenjena rellenos de jamón serrano y queso: una receta fácil y rápida para chuparse los dedos
Latoneira nos da las claves para hacer unos rollitos de berenjena riquísimos, saludables y fáciles de hacer perfectos para cualquier momento
Muchas veces comemos lo mismo, en la mayoría de las ocasiones platos sin gracia o personalidad, porque el tiempo se nos echa encima y no tenemos el suficiente para dedicarle cariño a la cocina y a preparar platos más o menos elaborados que de verdad despierten algo en nuestro paladar. Sin embargo, también se pueden conseguir recetas de lo más atractivas y riquísimas en poco tiempo, y para ello la cocinera Laura Ferreira, conocida en redes como Latoneira, nos trae en cada vídeo de ‘Recetas fáciles en 15 minutos’ preparaciones rápidas con las que nos vamos a chupar los dedos.
La cocinera en este vídeo nos muestra cómo hacer unos rollitos de berenjenas rellenos de jamón serrano y queso mozarela bien empanados y luego cocinados en freidora de aire. Tal y como Latoneira cuenta en el vídeo, se trata de una preparación ideal para servir como picoteo o entrante, pero también para hacer una cena diferente, rica y, lo más importante, en poco tiempo.
En el vídeo está explicado el paso a paso de la receta, pero necesitarás una freidora de aire para darle el toque crujiente final a los rollitos que en solo 15 minutos tendrás listos para servir. ¿Quieres saber cómo hacerlos? Mira el vídeo y sigue los pasos de Laura Ferreira.
Cómo hacer rollitos de berenjena rellenos de jamón serrano y queso
Ingredientes
- 1 berenjena
- Jamón serrano
- Queso mozarela
- Aceite de oliva
- Mezcla de cornflakes y panko
Elaboración
Cómo hacerlos
En el vídeo Laura Ferreira te cuenta con detalle cómo hacer estos rollitos, además de unos trucos para evitar que se te abran mientras se cocinan en la freidora de aire, donde se cocinan 10 minutos a 190 grados.