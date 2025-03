El cuchareo, alegría para el alma

Hace 10.000 años, el hombre del neolítico puso al fuego la primera olla. No hay vídeos que lo acrediten ni siquiera un triste hashtag tipo #somosneolíticosynosgustaelcuchareo grabado en la pared de una cueva, pero debió ser así, justo con el desarrollo de la agricultura y el uso de la piedra pulida y la cerámica. Y así nació la olla de barro que tantas alegrías ha dado a la humanidad. Y la cuchara, oiga: de madera, de conchas marinas o de cortezas de árboles. Un utensilio básico para ingerir líquidos o potajes. Ítem más: los primeros panes se hallaron hace entre 6.000 y 9.000 años, con el cultivo del trigo. Ya lo tendríamos todo: el fuego, la olla de barro, la cuchara, la huerta, la carne de caza y el pan . Y el apetito. Y no había prisas ni existía la olla expréss. Y así nació el guiso.

Viene esto a cuento porque estos días de frío y temporales no hay cocina donde no borbotee un puchero o una olla con un guiso tentador y reconfortante. Y porque los guisos viven casi una segunda edad de oro gracias a que restaurantes de todo pelaje y jóvenes cocineros han mirado hacia atrás y han recuperado, actualizado -y en muchos casos, mejorado- lo mejor del recetario clásico, que es el más popular de los recetarios.

“Ahora se están recuperando platos que se dejaron de hacer cuando la revolución gastronómica. No creo que estén tan de moda, pero es verdad que hay un gusto nuevo por estos platos. Cuando entré en la escuela en 2004 me dijeron: primero las lentejas y después las esferificaciones”, explica Gallego. A su juicio, la gastronomía española le ha dado una vuelta al cuentakilómetros: “Las patatas a la importancia son ahora un plato innovador”.

Y a eso se añade la memoria particular de cada uno”, explica Viu, quien ofrece otros guisos de pescado partiendo de fondos clásicos para llegar a otras propuestas sabrosas y actuales: el puchero y erizos, la pescadilla en blanco o un candié de gamba blanca que realmente resucita a un muerto. Coincide Viu en que la vida moderna no acompaña a “la cocina de tiempo y paciencia” aunque saluda el resurgir de las casas de comidas clásicas por toda España, donde se reverencia un buen guiso.

¿Porque dice usted que no ha probado el marmitako del restaurante Artza en Bermeo? ¿Ni las patatas a la riojana de Echauren en Ezcaray? ¿y no ha catado el All i pebre de Casa Granero en Serra? ¿Y qué tampoco se ha metido entre pecho y espalda el pitu caleya del Molín de mingo en Cangas de Onís? ¿Ni siquiera la berza de El Albero a la vera de Jerez? ¿no le han presentado el guiso de congrio seco con garbanzos de A Casa do Peixe de Manoliño en Muxía? ¿Ni la cola de toro de Casa Rufino en Umbrete? ¿De verdad no se ha acercado a Ca L´Isidre en Barcelona a honrar su huevo poché con espinacas, jamón y chorizo artesano? ¿Ni se ha juntado con el cocido de El charolés en El Escorial? ¿Tampoco las verdinas con almejas y navajas de El Faro de Cádiz?