El piloto tiene desde 2023 la marca de tequila sin alcohol Almave y acaba de sacar una nueva gama con sabor ahumado

El dulce que Hamilton eliminó de su dieta tras hacerse vegano: "Lo echo de menos"

Lewis Hamilton no solo se dedica a poner toda la carne en el asador en los Grandes Premios de Fórmula 1, sino que también diversifica sus negocios en otros ámbitos, como en lo gastro, donde el piloto de Ferrari, que es vegano, está detrás de la marca de destilados Almave, la primera que se dedica a los destilados sin alcohol premios que se elaboran en México con agave azul de Jalisco, siguiendo siempre las técnicas tradicionales de destilación de tequila.

Ahora el siete veces campeón de Fórmula 1 ha anunciado el lanzamiento de Almave Humo, un trago ahumado que “es una verdadera representación del sabor y los rituales de la experiencia del mezcal, aportando profundidad, intriga y sofisticación a cualquier cóctel”.

“Reflejando el papel histórico del mezcal en la celebración de la comunidad y el fortalecimiento de los lazos, un cóctel Humo es el acompañamiento perfecto para disfrutar de conversaciones y compartir buenas historias”, cuentan en la presentación de este nuevo lanzamiento en la web de Almave.

Así es el nuevo mezcal sin alcohol

Se trata de una bebida elaborada con agave Espadín, cosechado al pie de los volcanes de Puebla, en México. Humo cuentan con un color cristal con sutiles reflejos dorados, además de un aroma a agave tostado, humo terroso y ciertos toques frutales ahumados, especialmente a piña. En boca termina siendo un sabor herboso con especias, aunque con un pequeño toque dulce y un final ahumado de lo más característico.

“Con más de 20 años de experiencia en la elaboración de tequila y mezcal, nuestro Maestro Destilador y su equipo crearon con maestría la expresión más pura de un destilado de agave ahumado sin alcohol, con toda la profundidad y el encanto de tu mezcal favorito”, explican sobre Humo, que tiene un precio de 37 dólares la botella.

Así nació Almave

Almave es una marca fundada por el piloto de Fórmula 1 junto Iván Saldaña, destilador mexicano, “un proyecto en el que he trabajado durante mucho tiempo. Siempre me ha gustado un buen tequila, pero en los días o noches que necesitaba tener la mente despejada, ya fuese antes de una carrera o con amigos, no podía encontrar una opción auténtica sin alcohol”.

Por eso mismo, Hamilton buscó la calidad en una bebida sin alcohol que pudiera ser como sus favoritas, pero sin llegar a comprometer ni su calidad ni su sabor. Así surgió la alianza con el maestro destilador Iván Saldaña, con quien ha honrado “el alma del tequila, adaptando técnicas ancestrales para crear una bebida compleja fiel al sabor y las tradiciones de Jalisco”.