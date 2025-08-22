Iván Fuente 22 AGO 2025 - 16:00h.

Este vaso es muy común en las fiestas de los pueblos de toda España, especialmente durante el verano

Agosto es el mes de las fiestas de los pueblos por excelencia. En esta época, una persona podría atravesar toda España pasando de una localidad en fiestas a otra, pero, eso sí, si quisiera tomarse un chupichasqui cualquiera, debería pedirlo de manera muy distinta según donde esté. Y es que la bebida, o mejor dicho, el vaso más típico de las fiestas de los pueblos es conocido de diferentes formas según en qué lugar de la geografía española estés.

Depende de dónde estés

Unos dicen katxi, otros lo pronuncian igual, pero lo escriben cachi. Otros lo llaman mini. También hay quien lo denomina maceta o, incluso, cubalitro. El caso es que todos esos nombres hacen referencia al vaso de 750 mililitros de capacidad. La única diferencia es geográfica.

En el norte de España se usa más el término katxi (o cachi). Gallegos, asturianos, cántabros, vascos, navarros, riojanos y buena parte de los castellanoleoneses lo llaman así. En Madrid y la zona centro la forma más habitual es mini, mientras que en el sur, especialmente en Andalucía y Extremadura lo llaman maceta, ¿pero de dónde vienen esos nombres?

El origen de los nombres del vaso más típico de las fiestas de pueblo

Para encontrar el origen de estos nombres hay que recurrir a la leyenda, ya que es imposible tener la certeza total de dónde proviene el nombre. Así, por ejemplo, en el caso del término katxi, hay quien lo relaciona con una deformación coloquial de ‘casi’ (litro) atendiendo a su capacidad. Otra teoría, en cambio, dice que es una abreviatura de la palabra ‘kattilu’, que en euskera es algo así como un tazón grande.

En el caso del término 'maceta' parece claro que su origen está en su forma y en su similitud con una maceta, mientras que el uso de mini podría tener su origen en la Movida Madrileña, en concreto en un bar llamado ‘El Macetero’ que tenía diferentes tipos de vasos y uno de ellos, ‘el mínimo’ era precisamente el de 750 ml. Un recipiente que adquirió popularidad a la vez que perdía letras siendo su forma más común la de ‘mini’.

Leyendas a un lado, basta estar en las fiestas de un pueblo español para tener uno de estos en la mano. Se llame como se llame.