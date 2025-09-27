El destilado sin alcohol creado por el chef Oriol Castro de Disfrutar: inspirado en los Pirineos

Daniel Brito 27 SEP 2025 - 16:00h.

Junto al maestro destilador Carles Bonnin ha creado una bebida inspirada en los Pirineos sin gota de alcohol y con sabores y aromas muy característicos

La moda del vino sin alcohol: ¿cómo se lo quitan?

Compartir







Hace ya dos años desde que el restaurante Disfrutar (Carrer de Villarroel, 163. Barcelona) se ganó a pulso ser nombrado como el mejor restaurante del mundo por la lista The World's Best 50 Restaurants. Eso no ha hecho que sus tres chefs, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, se relajen, al contrario, sus manos y sus mentes siguen ideando nuevas recetas e incluso van más allá con creaciones totalmente diferentes a lo que nos tienen acostumbrados, como el destilado sin alcohol que ha ideado Oriol Castro y ha presentado en Andorra Taste.

El chef del restaurante con tres estrellas Michelin presentó durante el congreso celebrado en Andorra el ‘Terroir del Desglaç’, un destilado sin gota de alcohol con el que se busca reunir el alma de los montes de los Pirineos, un proyecto que Castro no ha desarrollado solo.

El cocinero ha contado con la ayuda del maestro destilador Carles Bonnin, fundador de La Destilateca. Juntos han intentado acercarse a su objetivo: plasmar en este destilado la idea de que Andorra es agua como concepto del origen de la vida y de sus paisajes.

Así ha creado el destilado

“Carles es mixólogo, alquimista y artífice de La Destilateca, un proyecto de investigación y creatividad en destilados con el que trabajamos desde hace tiempo en Disfrutar”, contó Oriol Castro en su ponencia en Andorra Taste sobre el proyecto para explicar que el reto de crear este destilado era complicado por varios motivos. Uno de ellos porque tenían que meter en una botella la esencia y los aromas de Andorra, pero el segundo era más difícil: lograr que no tuviera ni gota de alcohol.

PUEDE INTERESARTE Un vino de Galicia de 18 euros, mejor blanco joven de España de la Guía Vinos Gourmets

“Lo primero que hicimos fue estudiar bien el territorio y sus recursos. La principal conclusión a la que llegamos es que Andorra es agua, y por tanto, había que crear algo líquido que la representara, una bebida. En este caso una en la que mediante un procedimiento de destilación en el que se elimina el etanol, hemos extraído los aromas que nos hablan de Andorra”, explicó el chef.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

De esta manera, en la botella de ‘Terroir del Desglaç’ se encuentran las piñas verdes ahumadas con las que evocan el humo de las chimeneas, pero también otros elementos, como el musgo, las setas, el hinojo, el enebro, la flor de pino e incluso el regaliz. La bebida comenzará a comercializarse pronto y puede beberse tanto sola como combinarla con refrescos. Además, existe una segunda versión más inspirada en el fuego de montaña y en la calidez de un refugio andorrano.