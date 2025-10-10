La marca de pepinillos orgánicos de Pamela Anderson basada en una receta familiar

Daniel Brito 10 OCT 2025 - 16:00h.

La actriz ha ido más allá con la receta de su tía abuela y vende pepinillos con fines benéficos

La receta vegana que Pamela Anderson prepara con verduras de su jardín

En los últimos años Pamela Anderson ha vuelto con fuerza a la esfera pública, sobre todo este verano con el estreno de la cinta ‘Agárralo como puedas’ que protagoniza con Liam Neeson, con quien supuestamente mantiene un romance. Además, en estos años la actriz también se ha dedicado a la cocina sacando su propio libro, cuidando de su huerto o compartiendo recetas. Entre sus últimas andaduras está la marca de pepinillos orgánicos que ha lanzado y que tiene algo muy personal de ella.

A lo largo de este último verano la intérprete se ha embarcado en una nueva aventura con un proyecto de encurtidos, concretamente pepinillos orgánicos, en el que trabaja junto a la compañía Flamingo Estate. Hasta aquí todo bien, pero la gran curiosidad es que esos tarros de pepinillos están basados en una receta familiar de Anderson.

Con fines benéficos

Pero eso es solo una, ya que actualmente los beneficios íntegros de la venta de cada uno de los botes, cuestan 38 dólares la unidad, se destinan a una organización dedicada a preservar la libertad, la diversidad y el hábitat de los caballos y burros salvajes de Estados Unidos, Return to Freedom. No obstante, el primer lote de venta destinó sus beneficios a la ONG California Wildlife Center, que ayuda a rescatar, rehabilitar y liberar miles de animales salvajes nativos.

Así es la receta

Esa receta tan especial nace de su tía abuela Vie, que se la enseñó cuando era más joven, y la actriz de ‘Los vigilantes de la playa’ ha incluido algunos cambios para hacer de esos pepinillos algo único, como unas rosas secas.

Fue la propia Pamela Anderson quien contactó con Flamingo Estate para poner este proyecto en marcha que tardó varios meses en dar con la fórmula exacta y los ingredientes orgánicos necesarios para comenzar con la producción. ¿El resultado del trabajo conjunto? Unos pepinillos con una base de rosas, ajo, eneldo y mostaza que se completa con otros sabores como la pimienta rosa, el chile guajillo y la sal marina ahumada.