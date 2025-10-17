Las jornadas de setas y micología para foodies este noviembre en Castilla y León

Inés Gutiérrez 17 OCT 2025 - 11:00h.

En Castilla y León organizan unas jornadas micológicas donde disfrutar de las mejores setas de la región

Los 7 mejores planes gastronómicos para disfrutar de las setas y la trufa este otoño

Con la llegada del otoño también cambia la gastronomía, sobre todo de aquellos lugares en los que se apuesta por los productos de temporada. En estos meses comienzan a verse y disfrutarse las castañas asadas, las recetas con calabaza, es tiempo de membrillo, uvas y granada, pero si hay un producto que está en su mejor momento, son las setas. Esto lo saben especialmente en Castilla y León, donde se convierte en grandes protagonistas del mes de noviembre.

Son muchas personas las que disfrutan levantándose temprano, cogiendo su cesta y su cuchillo, poniéndose sus zapatillas y su chaquetón impermeable y aprovechando esas primeras horas del día para salir al campo. Esas horas en las que el rocío todavía no se ha evaporado, todo tiene un color diferente e incluso el ambiente es distinto al respirar. Recogen con mimo las mejores setas, aquellas que es seguro coger, si hay dudas sobre si podrían ser comestibles o no, lo mejor es no arriesgar. Prepararlas y disfrutarlas entre amigos o familia es el mejor plan para los días de otoño.

Esto es un planazo para muchas personas, pero hay otras que disfrutan igualmente de sentarse a la mesa a comer los resultados de esas excursiones al alba sin tener que enfrentarse al frío y la humedad, sin tener que agacharse para mirar de cerca las setas, seguros que lo que tienen en el plato es producto de calidad y seguro para el consumo.

Hay muchas formas de disfrutar de las setas y las Jornadas Gastro-micológicas de Castilla y León parecen recogerlas todas, para que disfruten los amantes de salir al campo, pero también los que prefieren degustar los resultados sin tener que madrugar para ello.

Jornadas de setas y micología para foodies este noviembre en Castilla y León

Desde hace varios años, Castilla y León se rinde a los placeres de las setas gracias a sus Jornadas gastro-micológicas Buscasetas, que se celebran durante la primera quincena del mes del noviembre. Una serie de encuentros con las setas como protagonistas que prometen convertir Castilla y León en indispensable para los amantes de las setas (si es que no lo era ya anteriormente).

Una apuesta por la gastronomía que reta a los cocineros más inquietos a presentar sus propuestas, siempre y cuando las setas de la zona sean los protagonistas, logrando una sana competición entre ellos y haciendo que los comensales puedan disfrutar de este ingrediente en cualquier preparación que salga de su mente.

Estas jornadas están consideradas uno de los encuentros culinarios más grandes del país, por su extensión, pero también por la gran cantidad de participantes y, sobre todo, por “el número de menús y tapas micológicas ofertadas simultáneamente”, tal y como explican en su página web, donde recogen las normas que los establecimientos que quieran apuntarse deben cumplir para poder formar parte de esta experiencia. Hay participantes de todo tipo, en ediciones anteriores han contado con la participación de establecimientos premiados por su calidad, con estrellas Michelín o Soles Repsol.

Los establecimientos participantes deben presentar sus menús propios, que tengan las setas típicas de la zona como protagonista, pero ese parece ser el único requisito imprescindible, porque entre las opciones presentadas en años anteriores hay platos tradicionales, otros de vanguardia, opciones clásicas que quieren convencer a base de calidad y sabor y otras que buscan sorprender y crear un impacto en quienes las prueban. Con algunas de las recetas de ediciones anteriores han publicado un libro de recetas, que los propios establecimientos han ofrecido, para que quien quiera seguir disfrutando estas propuestas en su casa pueda hacerlo.

Los participantes ofrecen un menú micológico Buscasetas que conste de un mínimo de cuatro platos cocinados con diferentes tipos de setas originarias de Castilla y León, según establecen las bases de las jornadas, y las setas pueden ser el ingrediente principal o formar parte del acompañamiento de cada plato. Serán menús que estarán disponible en la web del evento, así como en sus redes sociales, junto con las direcciones de todos los establecimientos que forman parte de las Jornadas.

También existe la opción de participar con una tapa en lugar de un menú completo, en estos casos las condiciones son bastante similares, las setas pueden ser el ingrediente principal o un acompañamiento y la tapa estará disponible en los establecimientos que se apunten para participar durante todos los días que duran las jornadas, desde el 1 al 16 de noviembre, lo que hace un total de tres fines de semana y dos semanas completas.

El resultado es una gran variedad de recetas, de platos y tapas que tienen las setas y hongos como elemento en común y que pone de manifiesto la calidad de la cocina de Castilla y León, así como las ganas de sus restaurantes y bares de participar en una iniciativa divertida, que les aporta un poco de visibilidad y les empuja a ser creativos. Por supuesto, a los amantes de las setas les ofrecen un gran número de opciones para disfrutar de ellas durante el mes de noviembre.