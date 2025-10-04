9 restaurantes con encanto en Córdoba para una cena romántica en otoño

Inés Gutiérrez 04 OCT 2025 - 11:00h.

Pasear por la ciudad, acudir a una exposición, descubrir juntos un nuevo restaurante en el que poder sentarse tranquilamente para recuperarse de todo lo que se ha estado haciendo durante el día y que poco a poco la conversación pase de recordar todo eso, a hacer nuevos planes de futuro. Nada mejor que pasar un buen rato en pareja y si además puede ser en Córdoba, mejor todavía.

La gente que vive allí sabe perfectamente todo lo que la ciudad puede ofrecer a las parejas de enamorados, pero quienes acuden de visita seguro que no están preparados para todo lo que Córdoba tiene preparado para ellos. Lugares llenos de magia que apetece más recorrer con alguien de la mano y, sobre todo, una gastronomía de lujo que es mejor descubrir en pareja, por lo bonito y romántico, sí, pero también porque ofrece la posibilidad de probar más cosas diferentes de la carta, al pedirlas y compartirlas.

En Córdoba hay que ver la Mezquita, el Barrio Judío y la Calleja de las Flores, no te puedes perder las Caballerizas Reales, el Alcázar de los Reyes Cristianos o el puente romano. Tampoco te puedes marchar sin darle una oportunidad a sus recetas tradicionales, ya sea preparadas de la manera clásica o apostando por la vanguardia.

Restaurantes con encanto en Córdoba para una cena romántica en otoño

Córdoba es una ciudad muy bella, perfecta para un paseo de enamorados, pero hasta quienes mueren de amor necesitan recuperar fuerzas, por eso, nada mejor que finalizar la velada en alguno de estos restaurantes con encanto:

Noor. Si eres de los que organiza los planes con tiempo estás de enhorabuena porque reservar es la única forma de conseguir mesa en este restaurante de alta cocina que cuenta con tres estrellas Michelin. Su propuesta culinaria se inspira en la historia andalusí, por lo que no dudes en dejarte seducir por ella. Casa Pepe de la Judería. Un poco más informal que el anterior, pero también con las raíces de la zona por bandera, es uno de los lugares indispensables si quieres comer bien en Córdoba. Sus raciones y tapas son dignas de probar, como también sus platos tradicionales, como el salmorejo o los flamenquines. La Casa de Manolete Bistró. Como su nombre indica, este restaurante está ubicado en el antiguo palacete donde vivió Manolete. No es el único detalle que su nombre deja entrever, porque la inspiración francesa de su cocina también queda en evidencia con el mismo. Reserva para probar las recetas clásicas de siempre, pero con un toque de vanguardia. Pairi Daeza. Las vistas panorámicas de este restaurante situado en la azotea del Hotel Balcón de Córdoba son ideales para finalizar una jornada en pareja con una cena llena de romanticismo. Nada mejor que disfrutar del atardecer con el estómago contento gracias a sus especialidades. No te saltes el postre. Casa Rubio. Incluido en la guía Michelin, este lugar merece la pena disfrutar de una cena tradicional y de calidad. Ensaladilla, croquetas, flamenquines… clásicos que nunca fallan con un toque especial que te dará ganas de regresar. Puerta Sevilla. Si quieres un lugar típicamente cordobés, este restaurante te lo ofrece porque una de sus salas es, literalmente, un patio cordobés, con su pozo y sus macetas en las paredes. La cocina se mueve a medio camino entre lo clásico y lo moderno, porque si bien puedes encontrar un típico salmorejo, también quedarás encantado con su foie casero sobre hojaldre con gelatina de oporto y pera confitada. Horno San Luis. Ofrece una de las mejores vistas de la Mezquita-Catedral de Córdoba gracias a su terraza llena de colorido y de estilo hindú. Con una carta llena de detalles que la hacen única, este espacio es también ideal para compartir un cóctel conforme avance la velada. La mejor manera de acabar una cita. El Envero. Este lugar apuesta por el producto de calidad y de temporada, por lo que puede ser una gran opción si quieres una cena para dos que sea especial. Su carta cambia dos veces al año y cada día incorporan sugerencias, por lo que cada visita puede ser una experiencia diferente. Dale una oportunidad a su salmorejo de tomate seco con anguila ahumada, stracciatella y pistacho crocanti, o apuesta por su tortilla abierta de salchichón ibérico soasado, piparras y picada de pomodorini. Garum 2.1. Este gastrobar es ideal para una noche diferente porque en su cocina tradición y vanguardia se dan la mano para que los comensales disfruten de lo mejor de la tierra. Déjate sorprender por sus tapas de fusión andaluzas y árabes. Reserva si quieres sorprenderte en cada bocado, lo que también incluye el postre.

Opciones ideales para una noche de gala, otra más desenfadada, con vistas que te quitarán el aliento o en espacios diseñados para enamorar. En todos ellos la comida es la gran protagonista, por lo que sentarse a sus mesas es siempre un acierto.