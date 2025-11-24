¿Hay que quitar la espuma de las lentejas de bote?

Muchas personas tienen la costumbre de tirar el líquido que acompaña a las lentejas en conserva

Se suele decir que no es buena idea consumir alimentos procesados porque son menos saludables que los frescos. Pero no siempre es así. Entre los alimentos procesados hay opciones interesantes, como las legumbres en conserva, donde podemos encontrar, por ejemplo, lentejas. Estas, además de ser saludables, nos permiten ahorrar tiempo y esfuerzo en la cocina, así que son una buena elección para elaborar un plato rápido, como una ensalada o incluso un guiso.

El problema es que muchas personas no se fían del líquido que acompaña a las lentejas de bote y que se conoce como líquido de gobierno. Por eso, lo primero que hacen después de abrir el envase es tirar ese líquido por el fregadero. Luego ponen las lentejas bajo el grifo para enjuagarlas y acabar de retirar los restos de ese líquido. Pero esto incrementa aún más los recelos porque se forma una espuma que puede resultar extraña.

La composición del líquido

A pesar de la desconfianza que suscita el líquido que acompaña a las lentejas en conserva, lo cierto es que no es más que el agua de cocción de las propias legumbres, así que podemos consumirlo sin problema alguno. De hecho, aporta sabor y nutrientes.

Algunas personas piensan que esa espuma que se forma cuando las ponemos bajo el grifo se debe a que se añade algún tipo de ingrediente extraño al líquido de gobierno. Pero por lo general solo contiene sal y, a lo sumo, algún antioxidante.

El contenido de sal

En lo que respecta a la sal, no supone un problema porque generalmente se encuentra en cantidades moderadas. Para hacernos una idea, se considera que un alimento contiene mucha sal cuando tiene más de un 1,25%. En el caso de las lentejas de bote, la cantidad de sal no suele llegar al 0,7%.

De todos modos, si necesitamos o deseamos restringir aún más el contenido de sal, también podemos encontrar opciones de legumbres en conserva con una cantidad mucho menor, cercana al 0%. Normalmente podemos verlo con facilidad porque se destaca en la parte frontal del envase. Pero siempre es mejor consultar la información nutricional.

Los antioxidantes

En algunas conservas de lentejas también es habitual encontrar dos antioxidantes: ácido ascórbico y EDTA. Esto no tiene por qué preocuparnos porque no suponen ningún problema para la salud (de hecho, el ácido ascórbico es lo que también se conoce como vitamina C).

Como su nombre indica, estos compuestos se utilizan para impedir que el alimento se oxide. Es decir, para evitar el desarrollo de reacciones de oxidación que deteriorarían el producto. Concretamente podrían alterar el aspecto (las legumbres adquirirían un color pardo), el aroma, el sabor y el valor nutricional.

¿Por qué se forma la espuma?

En realidad esa espuma que se forma cuando enjuagamos las lentejas de bote bajo el grifo no se debe a que el líquido de gobierno contenga ninguna sustancia extraña. Ocurre simplemente por la presencia de algunos de los compuestos de las propias legumbres, que pasan a formar parte del líquido durante el proceso de cocción.

Se trata concretamente de almidón y de algunas proteínas solubles, que tienen la capacidad para formar espumas. Podemos apreciarlo fácilmente cuando cocemos patatas o cuando cocinamos un guiso con legumbres o carne, como cocido o fabada.

Lo que sucede es que algunos de esos compuestos, sobre todo ciertas proteínas, están constituidos por dos partes: una que tiene afinidad por el agua y otra que la repele. Así que forman estructuras capaces de atrapar aire en su interior, es decir, lo que vemos como espuma.

Aunque pueda resultarnos raro o incluso desagradable, no tiene nada de extraño y no supone problema alguno. De todos modos, si por el motivo que sea, queremos enjuagar las lentejas para retirar esa espuma, tampoco hay ningún problema.