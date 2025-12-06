José Andrés ha compartido una guía de regalos navideños perfectos para amantes de la gastronomía

Elegir los mejores regalos de Navidad para familiares y amigos cada año puede llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza. Si buscas un obsequio que no falla y que gusta a prácticamente todo el mundo, piensa en la buena comida y los productos culinarios de calidad. José Andrés, el chef español reconocido por su talento en la cocina y su labor humanitaria a través de World Central Kitchen, es partidario de no dejar los preparativos para el último momento y ya en el mes de noviembre ha compartido a través de su espacio ‘Longer Tables’ una guía de regalos navideños llenos de sabor e ingenio.

Regalar comida en Navidad

El famoso chef sugiere comprar ingredientes de calidad en distintas plataformas online especializadas en el ámbito gastronómico. Lo primero que recomienda es regalar marisco fresco, “un regalo especialmente increíble si tu ser querido vive en un lugar donde es difícil encontrar mariscos realmente frescos”. Menciona el cangrejo de roca y el atún rojo de California, ostras de Maine, caviar y erizo de mar.

A continuación, José Andrés habla sobre setas y productos silvestres: “¿Sabías que los Apalaches tienen su propia trufa especial? ¿Conoces a alguien a quien le encantaría recibir una trufa en Navidad? ¡Podrá olerla incluso antes de abrirla!”. También aconseja regalar artículos de Fishsnax, su propia marca de conservas: “Puedes llevar lo mejor de España en una lata”. Pulpo ahumado, ventresca de atún con mantequilla, anchoas, mejillones en escabeche y sardinas con un toque de limón son algunas de las posibilidades que tienes a tu alcance.

Para ampliar esta lista de artículos que los foodies apreciarán en Navidad, el cocinero sugiere regalar “algunos de los vinagres más complejos e interesantes que existen”, que él mismo ha creado en colaboración con el experto Daniel Liberson. Sorprenderás a cualquiera con su vinagre de gazpacho o su vinagre de sangría, que anima a combinar “con cava, vino tinto o blanco, con agua con gas para una bebida refrescante, ¿o quizás como aderezo para helado?”. También hace referencia a alguna de sus salsas picantes.

Vinos y bebidas para regalar en Navidad

José Andrés incluye en su guía navideña de regalos gastro una sección para beber. Sin embargo, su primera recomendación en este apartado no es una botella de vino específica, sino entregar una suscripción a un club de vinos para poder probar así diferentes variedades. Él menciona el club del crítico especializado Jason Wilson y el del “genio del jerez” Nick Africano, pero existen muchos otros para escoger.

Si buscas botellas de vino u otras bebidas alcohólicas para regalar por Navidad, varios miembros del equipo del chef ofrecen sus consejos. Jordi Paronella, director de vinos del Grupo José Andrés, comenta: “Un buen vino de postre que no todos comprarán es el César Florido Dorado, un moscatel dulce de Chipiona”. Otros productos recomendados por algunos de sus compañeros son la botella de tequila mexicano Siembra Alteño Tequila Blanco y dos tipos de ginebra muy diferentes: la griega Stray Dog Gin y la japonesa Ki No Bi Dry Gin.

Otros regalos para foodies

Para acabar, José Andrés completa su lista de regalos de Navidad con varios libros de recetas y también con diversos artículos relacionados con la cocina. Uno de los más llamativos es un porrón, un objeto que sorprenderá a muchos y sobre el que explica: “A veces, cuando se celebra, no importa tanto qué se bebe, sino cómo se bebe, y creo que el porrón debería estar presente en casi todas las celebraciones”. Otras ideas de regalos son su colección de cuchillos de la marca Arcos, algunas ollas y sartenes de la firma Made In y un kit de principiantes para preparar tortillas mexicanas hecho por Masienda.