Los 10 mejores productos gourmet para regalar en Reyes 2026

Con los regalos gourmet se acierta dos veces, al recibirlos y al disfrutarlos
9 regalos gourmet que impresionarán a cualquier amante de la buena comida
Los amantes de la comida lo son en cualquier época del año, esto hace que en el momento de encontrar el regalo perfecto para ellos, ya sea por su cumpleaños, un aniversario o para escribir su carta a los Reyes Magos, los productos gourmet sean los primeros que nos vienen a la mente. Caprichos que es probable que ya estén en su lista de deseos o que de no ser un regalo que les hace otra persona se quedarían con las ganas de tener y de probar.
Los regalos relacionados con la gastronomía, si bien no dejan de ser caprichos, nos ayudan a alejarnos un poco de las cosas más materiales, porque suponen una manera diferente de entender este tipo de intercambios. No solo es una ofrenda que está en línea con sus intereses, también es una forma de compartir porque, si bien el regalado puede disfrutar de su regalo en solitario, es más probable que escoja compartirlo con aquellos que tienen en común su pasión por la gastronomía.
Encontrar el regalo perfecto no siempre es tarea sencilla, tendemos a pensar no solo en aquello que podría gustarle, sino también en algo que no saldría de él mismo comprarse, esperando sorprender e ilusionar a partes iguales. Esto en ocasiones acaba con muchas personas agobiadas, intentando encontrar ese regalo perfecto que pueda hacer que el día de Reyes se recuerde durante mucho tiempo.
No siempre es necesario encontrar el regalo que sea único en el mundo, pues corremos el riesgo de arriesgar demasiado, por eso a veces es mejor apostar sobre seguro con algo que sabemos que le va a encantar y con los amantes de la gastronomía es más sencillo, porque solo habrá que encontrar ese producto que les haga perder la cabeza y provoque que la persona agasajada inmediatamente planee la mejor forma de aprovechar su regalo.
No sería raro que esto desembocara en un nuevo plan a compartir (aunque estos regalos no se hacen esperando ser invitado, eso sería un poco egoísta), en una cata o en nuevo encuentro con más amigos, organizando una cena en la que cada cual aporte algo nuevo y se pueda disfrutar del regalo, si es que se trata de algo que se pueda repartir.
Al pensar en productos gourmet lo primero que nos viene a la mente son alimentos exclusivos, bebidas de gran calidad o complementos que hacen que diseñemos platos para cocinar más adelante, pero lo cierto es que pueden ser mucho más porque en esta categoría también entran las experiencias y espectáculos, los talleres o las visitas a bodegas. Lo cierto es que el límite solo lo pone la imaginación de cada uno y puede que también su presupuesto.
Los mejores productos gourmet para regalar en Reyes 2026
- Los mejores complementos. Una buena idea es escoger un buen pack de condimentos como el que propone Cristina Oria, con mostaza con trufa y pimienta negra, una salsa trufada con champiñones y parmesano, vinagre balsámico concentrado con trufa y sal marina con trufa y pimienta negra.
- Atrévete con los ahumados. En Rooftop Smokehouse tienen una gran variedad donde escoger, de patatas a pastrami, pero es sin duda su mantequilla ahumada la que puede convertirse en el regalo más sorprendente.
- Visita guiada a Real Conservera Española. ¿Amante de las conservas de pescado y marisco? Nada mejor que ver el proceso completo y aprender de estos profesionales de Pontevedra. La visita incluye una cata.
- Un toque de cacao. Para algunas personas el chocolate es su perdición y seguro que agradecen probar el de Casa Cacao, el chocolate gourmet de los hermanos Roca. Tabletas, bombones y cremas de cacao, entre otros caprichos.
- Bebidas sí, pero no las clásicas, y por eso nada mejor que escoger un champán de calidad gourmet para poder sorprender al regalado.
- Un buen queso, ¿sabe a beso? Es el complemento perfecto para todas las mesas, ideal para tomar con dulce o salado, solo habrá que escoger el que más nos apetezca: Manchego, Idiazábal, Cabrales…
- Prueba con el aceite. Firmas gourmet, como La Chinata, ofrecen diferentes opciones si quieres regalar un buen aceite, incluyendo una opción perfecta para catas, porque incluye diferentes variedades en el mismo pack.
- Un bocado de mar: caviar. Se ha convertido en uno de los bocados más deseados del momento y un regalo de lujo. En firmas como Petrossian ofrecen packs con distintas variedades, para poder conocerlas todas.
- Embutidos de calidad. Ya sea el clásico jamón ibérico o un menos habitual lomo tradicional, regalar un buen embutido es acertar seguro. En Cinco Jotas lo saben y por eso sus opciones están entre las más deseadas.
- Cena con estrella. Es bastante habitual poder regalar una cena o comida en alguno de los restaurantes con estrella Michelin. Al comprar la tarjeta regalo, quien la recibe solo tendrá que reservar cuando quiera y haya mesa disponible.