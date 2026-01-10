Inés Gutiérrez 10 ENE 2026 - 11:00h.

Son muchas las cosas interesantes que pueden destacarse de España, y una de ellas es su diversidad. No hay dos lugares iguales y cada uno de ellos aporta algo diferente, que al reunirse ayuda a componer la imagen del país, ya sea a través de su arquitectura, del desarrollo de su agricultura, de la historia que han visto las calles de sus ciudades o de la gastronomía. Esto resulta bastante curioso, pues no solo es un fenómeno que diferencia el norte del sur o el este del oeste, dentro de la misma Comunidad Autónoma encontramos algunas diferencias que son notables, lo que resulta todavía más curioso.

Esto en lugares pequeños no es tan evidente como en otros más amplios, como Andalucía, donde queda más que claro que, aunque todas las provincias tengan una base común, algo que las une y que hace que compartan esencia, cada una de ellas también tiene su personalidad, su acento, su manera de hacer las cosas… y platos que son más representativos que otros, lo que sin duda es todo un privilegio, porque hace que la gastronomía española resulte mucho más interesante.

Resulta todavía más sorprendente al ser conscientes de que los ingredientes principales no suelen ser muy diferentes, porque los vegetales y hortalizas que más se producen son bastante similares. Esto solo hace que ver resultados tan diferentes sea causa de orgullo.

En cada lugar se cocina de una manera, se priorizan ciertas preparaciones por encima de otras y eso hace que algunos platos se hayan popularizado más que otros en determinadas regiones. Nada mejor que hacer un repaso pro esos platos que son típicos de cada provincia, que forman parte de sus tradiciones, para poder conocer un poco más de su historia mientras llenamos el estómago y probamos sabores nuevos.

Rutas gastronómicas por Andalucía: cuál es el plato típico de cada provincia

Hay muchas maneras de conocer un poco más Andalucía y si bien para los amantes de los viajes y las escapadas la mejor es desplazarse hasta allí y recorrerla por completo, para quienes no tienen esa posibilidad existen otras que tampoco están nada mal. Su gastronomía puede ayudarnos a sentirnos un poco más cerca de esta tierra y a través de los platos típicos de cada provincia es más fácil lograrlo. Estos son algunos de los más destacables, aunque no todos porque Andalucía es infinita, también en la mesa.

Córdoba . Uno de los platos más típicos de Córdoba es también uno de los más conocidos fuera de Andalucía, porque es el salmorejo. Una refrescante sopa fría que se elabora a base de tomate, pan, aceite de oliva y ajo, que suele tomarse con un poco de huevo cocido y virutas de jamón serrano. También son conocidos sus flamenquines y su rabo de toro.

. Uno de los platos más típicos de Córdoba es también uno de los más conocidos fuera de Andalucía, porque es el salmorejo. Una refrescante sopa fría que se elabora a base de tomate, pan, aceite de oliva y ajo, que suele tomarse con un poco de huevo cocido y virutas de jamón serrano. También son conocidos sus flamenquines y su rabo de toro. Almería . No se suelen asociar con Almería, pero las migas son uno de sus platos más conocidos, una receta sencilla y sabrosa para los días de lluvia. Se hacen con pan o sémola de trigo y se completan con pimientos, longaniza, panceta o chorizo. Si vas, prueba también su guiso marinero.

. No se suelen asociar con Almería, pero las migas son uno de sus platos más conocidos, una receta sencilla y sabrosa para los días de lluvia. Se hacen con pan o sémola de trigo y se completan con pimientos, longaniza, panceta o chorizo. Si vas, prueba también su guiso marinero. Málaga . Puede haber ciertas dudas en Málaga, pero destacamos el ajoblanco como lo más destacado (con permiso de los espetos). Se trata de una sopa fría elaborada con almendras, ajo, pan y aceite de oliva.

. Puede haber ciertas dudas en Málaga, pero destacamos el ajoblanco como lo más destacado (con permiso de los espetos). Se trata de una sopa fría elaborada con almendras, ajo, pan y aceite de oliva. Jaén . Las ensaladas son siempre iguales, hasta que pruebas la pipirrana de Jaén. Tomate, pepino, pimiento y cebolla aliñados con el mejor aceite de oliva. El cordero es también muy apreciado en esta zona.

. Las ensaladas son siempre iguales, hasta que pruebas la pipirrana de Jaén. Tomate, pepino, pimiento y cebolla aliñados con el mejor aceite de oliva. El cordero es también muy apreciado en esta zona. Granada . Uno de sus platos más conocidos son las berenjenas fritas con miel de caña, ya sea en forma de bastones o como finas láminas, pero también hay otras preparaciones, como el contundente plato alpujarreño, mezcla de patatas a lo pobre, chorizo, morcilla y huevos fritos y típico de las zonas de montaña.

. Uno de sus platos más conocidos son las berenjenas fritas con miel de caña, ya sea en forma de bastones o como finas láminas, pero también hay otras preparaciones, como el contundente plato alpujarreño, mezcla de patatas a lo pobre, chorizo, morcilla y huevos fritos y típico de las zonas de montaña. Cádiz . Tierra de pescado y marisco fresco, no sorprende demasiado saber que uno de sus platos estrella son las tortillitas de camarones. Un pan fino y crujiente elaborado con harina de garbanzos mezclada con agua, a la que se le añade un toque de cebolla, perejil, sal y, evidentemente, los camarones. Los mariscos en general y el pescado frito también están entre sus imprescindibles.

. Tierra de pescado y marisco fresco, no sorprende demasiado saber que uno de sus platos estrella son las tortillitas de camarones. Un pan fino y crujiente elaborado con harina de garbanzos mezclada con agua, a la que se le añade un toque de cebolla, perejil, sal y, evidentemente, los camarones. Los mariscos en general y el pescado frito también están entre sus imprescindibles. Huelva . Son muy famosas sus gambas blancas y también su jamón de jabugo, pero uno de sus platos más tradicionales son las albóndigas de choco, una mezcla de choco, huevo, perejil, pan rallado y ajo acompañados de una deliciosa salsa.

. Son muy famosas sus gambas blancas y también su jamón de jabugo, pero uno de sus platos más tradicionales son las albóndigas de choco, una mezcla de choco, huevo, perejil, pan rallado y ajo acompañados de una deliciosa salsa. Sevilla. De Sevilla es muy típico el gazpacho, pero no tienen nada que envidiar los huevos a la flamenca, otra de esas recetas que está enraizada en sus costumbres. Mezcla verduras, embutidos y huevo cocido al horno en una cazuela de barro.

Recetas deliciosas, elaboradas con lo más característico de la zona y que han sabido permanecer en el tiempo y adaptarse, hasta convertirse en una parte esencial de la cultura de cada zona.