Daniel Brito 12 FEB 2026 - 16:50h.

El médico explica por qué razones congelar el pan antes de comerlo afecta de manera positiva a nuestro organismo de distintas formas

Cómo congelar bien el pan para conservar sus propiedades, según un experto en nutrición

El pan es uno de los alimentos clave en la alimentación española, uno de los grandes representantes de nuestra gastronomía que acompaña a prácticamente cualquier comida para mojar en su salsa, para comerte tu pincho de tortilla, para hacerte un buen bocadillo con tu embutido favorito o en unas semanas tus torrijas de Semana Santa. Panes hay de muchos tipos, incluso para los intolerantes al gluten, e infinitas formas de prepararlo adaptándose a los gustos de cada uno.

Ahora bien, ¿comemos el pan de la mejor forma para nuestra salud? Desde luego que no hay nada como llevártelo de la panadería recién horneado, calentito, y sin llegar al hogar comerte un trozo. Y pese a ese placer, si lo comiésemos de otra forma afectaría de una manera totalmente diferente a nuestro cuerpo. En este caso, a mejor.

Por qué congelarlo antes de comerlo

El doctor experto en longevidad David Céspedes ha explicado en sus redes sociales que “congelar el pan antes de comerlo puede cambiar por completo cómo afecta a tu cuerpo”. Según explica, al congelarlo y descongelarlo cambia la estructura del pan totalmente, aunque en textura y sabor parezca que está igual.

Tal y como cuenta Céspedes, el pan es un alimento rico en almidón, “un carbohidrato que normalmente se digiere rápido y eleva prematuramente la glucosa en sangre”. Entonces, ¿para qué sirve congelar y descongelar el pan? ¿En qué le afecta para que tenga efectos más positivos en nuestro organismo?

El especialista subraya que al congelar y descongelar el pan “parte del almidón se transforma en almidón resistente, lo que significa que ya no se digiere en el intestino delgado”, sino que en este caso llega al colon, donde alimenta a las bacterias buenas “actuando como un prebiótico”, además de reducir los picos de azúcar en sangre y que se absorban menos calorías.

Estos efectos de congelar y descongelar el pan lo que provocan es que al comerlo nos produzca una mayor saciedad, un mayor control de la glucosa, una digestión mucho más saludable y un gesto que ayuda a alimentar la microbiota intestinal.

Cómo congelar bien el pan

Congelar el pan tiene más complejidad de la que parece en un principio. Esto se debe a que un pan fino no hay problema en congelarlo entero, pero si es uno de gran tamaño, lo ideal es congelarlo ya cortado en rebanadas para que no se formen cristales de hielo grandes en su interior y así no afecte ni a su sabor ni a su textura. Además, lo ideal es introducirlo en el refrigerador en bolsas de plástico para que el frío llegue mejor al alimento y se pueda congelar de manera uniforme toda la pieza.