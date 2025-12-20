La panadería sevillana que conquista al chef José Andrés: "Pan de dioses"

Daniel Brito 20 DIC 2025 - 08:00h.

El chef José Andrés estuvo hace unas semanas en Sevilla. Él mismo lo publicó en sus redes sociales, destacando de la capital andaluza que es “una de las ciudades más bellas del mundo, con grandes restaurantes y tapas populares en cada esquina”, además de subrayar su historia y belleza. El chef estuvo varios días en la ciudad, donde además de turismo también disfrutó de su gastronomía y uno de los eventos a los que acudió le permitió conocer una panadería que ha terminado conquistándole.

El cocinero estuvo en un evento en el restaurante La Primera del Puente, con vistas al río Guadalquivir. “Una jornada llena de sabor, buena compañía y momentos que quedarán en nuestra memoria”, destaca el restaurante en sus redes sociales. Y para ese evento se contó con un pan de lujo de la panadería Crustum, que tiene seis tiendas repartidas por toda Sevilla y que destacan por hacer “el pan de toda la vida”.

“Hemos tenido el placer de poder servir nuestro pan en una cena organizada por el gran José Andrés. Es un orgullo para nosotros que se haya podido probar nuestros panes y que hable así de ellos”, han explicado en redes desde la panadería junto a un vídeo en el que el chef promete visitar próximamente su obrador y define su pan como “de dioses, pan como solo puede haber en Triana, en Sevilla y en Andalucía entera”

Como explican en su página web, en Crustum hacen el pan sin conservantes, ni aditivos ni colorantes, siendo un pan “íntegramente elaborado en nuestro obrador” con masa madre salvaje.

Más que panes

No obstante, este obrador familiar no solo se dedica al pan más tradicional, sino que también elaboran pan integral, pan brioche o con algunos sabores. Además, si su pan es su gran seña de identidad, poco a poco también han ido ampliando su oferta con diferentes creaciones de repostería, como pueden diversos bizcochos de distintos sabores, bollería, croissants, palmeritas, empanadillas, cookies o sus pizzas de panadería, que tienen de sabores como la de cebolla caramelizada, sobrasada y rúcula o la de jamón serrano y queso parmesano.