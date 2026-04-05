Abby Elliott, “Sugar” en ‘The Bear’, confirmó que los protagonistas de la serie prueban los platos que salen en ella

Los mejores restaurantes de Chicago, según los actores de 'The Bear'

Compartir







‘The Bear’ se ha consolidado como una de las series favoritas de la crítica especializada, de las galas de premios y también de los amantes de la gastronomía. La comedia ganadora del Emmy se centra en el regreso de un chef a su hogar en Chicago, donde deberá gestionar el local de bocadillos de su familia e intentará transformarlo en un restaurante de alta cocina. Matty Matheson, que da vida al manitas Neil Fak, no solo es uno de los actores del título, sino que es un chef que también ejerce como productor ejecutivo y asesor culinario. Además, las recetas que aparecen en los capítulos son supervisadas por consultores gastronómicos y expertos en la materia. Algunos de sus protagonistas han hablado sobre la importancia de la comida en la ficción y han revelado cuáles son sus platos favoritos.

Abby Elliott, que encarna a Natalie “Sugar” Berzatto, confirmó a CinemaBlend que los miembros del reparto tienen la oportunidad de probar muchos de los platos que se cocinan para el rodaje: “Los comemos”. La actriz compartió que Courtney Storer, productora culinaria y hermana del creador de la serie, les sirve comida durante esos momentos de la grabación en los que tienen que esperar, como cuando montan los decorados para una escena: “Nos trae focaccia con miel y es lo mejor que has probado en tu vida. Nunca he trabajado en una serie donde la comida que tomas sea comestible, y mucho menos tan deliciosa y exquisita. Así que, sí, tengo que comérmelo todo porque es lo mejor”. La intérprete reveló su plato favorito de entre todos los que Storer preparó: “Hizo como un minicono de helado con caviar y crème fraîche. Y, bueno, soy una fan del caviar. Estaba buenísimo, era increíble”.

Lionel Boyce es el responsable de meterse en la piel del pastelero Marcus Brooks en ‘The Bear’. El intérprete no pudo quedarse con un solo plato de los que probó durante la producción de las diferentes temporadas. Mencionó uno con cangrejo real y también un postre: “Creo que este año hubo una especie de focaccia que no sé si llegó a aparecer en la serie. Creo que solo estaba en el set, que alguien podría haber estado experimentando. No sé para qué era, solo sé que lo comí. Era como una focaccia con canela, y pensé ‘eso fue como un sueño’”.

Liza Colón-Zayas es la ganadora de un Emmy por su trabajo en la ficción como la cocinera Tina Marrero. La estrella recordó los orígenes de la historia de ‘The Bear’ a la hora de elegir sus platos favoritos: “Hay un par de ellos, diría yo. Viniendo del Bronx, nunca había probado la carne italiana. Así que comer el “beef dip” (un bocadillo de carne de ternera) por primera vez fue extraordinario. Diría que la carne estofada con ese puré de patatas fue... Todavía sueño con ellas”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

La quinta temporada de ‘The Bear’

‘The Bear’ ha llegado en el verano de 2025 a su cuarta temporada, disponible en España a través de Disney+, y ya ha sido renovada por una quinta tanda de episodios que debería estrenarse en junio de 2026 poniendo el broche final a los personajes con su última temporada. John Landgraf, el presidente de FX, declaró sobre el tema: “‘The Bear’ sigue siendo una de las series favoritas de los fans de todo el mundo y su respuesta a esta temporada, como se ha visto a través de una alta audiencia, ha sido tan espectacular como cualquiera de sus temporadas anteriores. Año tras año, Christopher Storer, los productores, el reparto y el equipo hacen de ‘The Bear’ una de las mejores series de la televisión, y estamos entusiasmados de que sigan contando esta magnífica historia”.