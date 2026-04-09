Daniel Brito 09 ABR 2026 - 17:00h.

El luchador no solo entrena en el gimnasio su cuerpo, sino que su dieta también es clave en el éxito de cada combate

El restaurante favorito de Ilia Topuria al que se llega en barco

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Ilia Topuria no deja nunca de entrenar, pero en las últimas semanas su objetivo está puesto en junio, cuando se enfrentará en una pelea en el jardín de la Casa Blanca a Justin Gaethje en un combate que promete ser histórico y para el que, a sus 29 años, se prepara a conciencia. No solo se trata del trabajo que hace cada día en el gimnasio para mantenerse en forma y ganar aún más fuerza y resistencia, sino que su alimentación también tiene una gran importancia en el proceso.

Los alimentos que no fallan en su dieta

El actual Campeón Mundial de Peso Ligero de UFC explicó hace un tiempo cuáles son las claves principales de su alimentación. En una entrevista con Men’s Health el luchador contaba que en su día a día “siempre me alimento super bien y saludable, todo muy ecológico y natural, nada de químicos”.

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Topuria también expresaba se adapta bien a cualquier circunstancia, por lo que no tiene un alimento concreto que sea esencial para él en el día a día, pero subrayaba en dicha entrevista que si tiene que destacar algo “los huevos es un producto que consumo bastante, el aguacate y algo de carne también”.

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Estos tres alimentos que son frecuentes en su dieta y también son clave en su desempeño profesional en cada pelea porque le aportan una cantidad considerable de grasas saludables, pero también de proteínas de calidad.

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Cómo se prepara para un combate

El preparador físico Aldo Martínez, que trabaja con Ilia Topuria, contó hace un tiempo en COPE cómo se enfrentaba el deportista a la Fight Week de 2024. En aquel momento Topuria tenía que bajar casi 10 kilos en apenas dos semanas, para lo que, según expresó el doctor “ha estado tomando 7’5 litros de agua al día, pero para él no es tanto cambio. En su día a día bebe entre 5 y 6 litros. El jueves previo a la pelea la ingesta se reduce a medio litro. Los riñones siguen haciendo su trabajo y lo que provocan es orinar. Es el método de bajada de peso, junto a la sudoración y la alimentación”.

La alimentación es clave en esos procesos de bajada de peso y rehidratación, para lo que Doctor Aldo señaló en aquel momento que en esos días finales se reduce “la fibra y los carbonatos almidonados. La semana pasada tomó arroz y pasta, todo pesado, pero esta ya no. Esta semana ha comido huevo, un poquito de aguacate, ternera, carne y un tipo de grasa que nos proporciona la UFC. Proteínas y grasas, es lo que varía la alimentación de una semana a otra. Hoy ha desayunado arándanos, ha tenido piña esta tarde”.