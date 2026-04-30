Rocío Ponce 30 ABR 2026 - 11:56h.

La marquesa de Griñón ha visitado una de las queserías más top de Madrid para probar el queso suizo irresistible que ha sido reconocido por el World Cheese Award

La cocina abierta de Tamara Falcó: con encimera antibacteriana y referencia "al evangelio"

Compartir







Si hay un producto que despierta pasiones comparables a las del chocolate o al jamón ibérico, no es otro que el queso. Las posibilidades son infinitas, pero el paladar humano sabe lo que es realmente bueno y superior. Por eso, descubrir los quesos que se elevan por encima del resto es siempre un placer para los sentidos.

Tamara Falcó nos ha sorprendido con una curiosa visita a una de las queserías más reconocidas de Madrid, Formaje (en Plaza de Chamberí, 9). Allí ha probado uno de los mejores quesos del mundo. En concreto, y según los World Cheese Awards 2025, es el mejor que puedes llevarte a la boca. "Su elaboración es 100% artesanal, con leche cruda de vacas que pastan libremente, alimentadas solo con hierba fresca y heno", ha explicado la marquesa de Griñón sobre el premiado Le Gruyère AOP, un queso suizo irresistible.

Al primer bocado, Tamara (que se ha formado en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu Madrid) lo ha tenido claro: "Es inmejorable". Se trata de un queso con denominación de origen (AOP) elaborado en la región de Gruyère, en el cantón de Friburgo desde 1115. Un queso suizo histórico, tremendamente elegante en el paladar, versátil y con un carácter único.

PUEDE INTERESARTE Los restaurantes españoles con los mejores carros de quesos, según la Guía Michelin

Pero, ¿qué queso es exactamente el mejor del mundo? Le Gruyère AOP Vorderfultigen spezial, de más de 18 meses y elaborado en la quesería Bergkäserei Vorderfultigen. Se ha alzado con el prestigioso premio tras la valoración de 5200 quesos realizada por un jurado internacional de 265 expertos, formado por queseros, compradores, minoristas y periodistas gastronómicos. Todos ellos tuvieron en cuenta factores como la corteza, la textura, el cuerpo, la consistencia, el color y, especialmente, su sabor. De esta pequeña quesería dirigida por Pius Hitz solo salen 6 o 7 ruedas de queso de unos 35 kilos de Le Gruyère al día. Un queso tan exclusivo como delicioso.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Cómo es Le Gruyère AOP

Hablamos del auténtico queso suizo sin agujeros, un queso con carácter e historia artesanal transmitida de generación en generación durante siglos. Tal y como explican desde Quesos de Suiza, Le Gruyère AOP se fabrica con “leche cruda recién ordeñada en un radio inferior a 20 km, tiene producción artesanal en unas 185 queserías de la Suiza occidental, y una maduración que define su personalidad única”. Sin olvidar los meses de maduración en las cavas de Gourmino que terminan de crear sus múltiples matices.

Le Gruyère AOP Vorderfultigen spezial, el ganador, es un queso que destaca por tener textura desmoronadiza, intenso aroma, un sabor muy umami con matices afrutados y claramente especiados. Las texturas, matices, etc., van variando según la maduración y el proceso al que se somete a cada gruyère.

El precio de un kilo de este tipo de queso (no el especial de esa quesería premiada) ronda los 54€ aproximadamente, pero todo depende de la procedencia del mismo, sus meses de maduración y otros factores.

Y después de este queso, los que quedaron en segundo y tercer puesto fueron el francés Crémeux des Aldudes aux Fleurs, elaborado por Etxaldia, y otro suizo, un Appenzeller Edel-Würzig elaborado por la Käserei Ifang. Como curiosidad de interés para los fans españoles del queso, la próxima edición de estos premios, organizados por The Guild of Fine Food, se celebrará en noviembre de 2026 en España, concretamente en la ciudad de Córdoba.

¿No conocías Formaje?

"El universo de la artesanía quesera, reimaginado", dicen ellos mismos sobre su concepto. Ubicado en pleno centro de la capital, Formaje es un espacio diseñado para los sueños de los amantes del queso. Es más que una tienda de quesos gourmet y artesanos, es también un espacio para catas y eventos en el que sus especialistas te guiarán en todo momento durante tu compra. “Creo que lo principal es la selección de producto, trabajamos personalmente con todos los productores y elegimos uno a uno los quesos que luego comercializamos y es muy importante porque todos los productos tienen el peso del origen, artesanía, oficio…”, explican a Tamara.

Sobre los quesos suizos, la responsable de Formaje, Clara Díez, explica que “es uno de los países en los que el queso, como producto, tiene mayor reconocimiento y valor”. Y añade: “Los quesos suizos son una gran representación de la manera en la que la comunidad ha interaccionado con su propio paisaje. Es un queso maravilloso, muy contundente y elegante y de los que existen referencias más antiguas a nivel mundial”.