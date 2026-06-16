Rocío Ponce 16 JUN 2026 - 10:23h.

Te explicamos qué es el café de filtro, qué propiedades mantiene y por qué está de moda en la Selección Española de Fútbol

Las cuatro cafeterías españolas que están entre las mejores del mundo

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Borja Iglesias es uno de los jugadores de la selección española más singulares. Conocido por el apodo de El Panda y formando parte en la actualidad del RC Celta de Vigo tras un paso por el Betis, en el que se convirtió en todo un referente para el club. Ahora, el gallego vive uno de sus mayores sueños al formar parte del equipo que lucha por ganar el Mundial de Fútbol 2026.

Además de por sus dotes con el balón, Iglesias se ha ganado cierta popularidad por salirse del habitual cliché de futbolista y posicionarse política y socialmente en todo tipo de problemáticas actuales (desde el genocidio de Palestina a la igualdad con el colectivo LGTBIQ+ o el racismo).

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Iglesias es un joven que escapa de las etiquetas, al que hemos visto con bolsos —en teoría, de colecciones femeninas—, con las uñas pintadas, preocupado por la moda con looks atrevidos y singulares y con hobbies que van de escuchar música en vinilo a los videojuegos o el café de especialidad; hasta hizo un curso de barista y ha creado contenido en torno a este tema en sus perfiles de redes sociales.

Sí, Borja cuenta en casa con un rincón digno de la mejor cafetería de especialidad, en redes sociales ha demostrado en varias ocasiones su manejo de la máquina (la suya es una profesional de La Marzocco) y la delicadeza con la que se hace cada café. Para mantener el nivel de una de sus bebidas favoritas durante el Mundial 2026, ha optado por un método sencillo y de moda que puedes llevar a cualquier parte, incluida la concentración de la selección.

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Café filtrado (método 'pour over')

¿Cómo lo ha conseguido? Cada vez más amantes se suman a esta forma de tomar café: lo hacen con un cono de filtro para hacerlo de forma manual. Se trata de una pieza con forma de embudo que sirve para que el agua pase lentamente a través del café molido y un filtro de papel, extrayendo su sabor en un ritual que aporta calma y control a quien lo realiza.

Paso a paso para hacer café filtrado en una taza:

Cono de filtro. Puede ser de plástico, cerámica, vidrio o metal. Filtros de papel. Van dentro del cono y funcionan reteniendo el café molido, pero antes, enjuágalo con agua caliente para eliminar residuos y precalentar el dripper. Añade el café molido medio-fino, aproximadamente 12-15 gramos para una taza individual. Sabemos que uno de los que toma es el de la marca gallega WACO. Agua caliente. Entre 90°C y 96°C. Por ejemplo, se añade el doble de agua que café, virtiendo poco a poco, en círculos y sin tocar directamente el filtro. Esperar a que filtre. El agua va pasando lentamente. El tiempo total ideal es de 2:30 a 3:30 minutos. Retira el filtro. Y ya tendrías el café listo.

Un buen café de cono debe ser más ligero que un espresso, más aromático y menos amargo. Generalmente, se destacan sabores más afrutados, a cacao, florales, caramelo e incluso frutos secos.

¿Por qué usa Borja Iglesias una báscula y cronómetro? Porque así se puede reproducir siempre el mismo resultado de un café que te gustó especialmente. Controlas así los gramos de café, la cantidad de agua y el tiempo de extracción. Todo forma parte de una filosofía y ritual de autocuidado y placer que busca la excelencia y la responsabilidad en el consumo de café de especialidad, en el que se controlan el origen, la calidad del grano y el tueste cuidado.

El popular V60 Dripper Tamaño 01 de Hario

El V60 Dripper Tamaño 01 de Hario es el más famoso de todos por su relación calidad-precio, aunque hay más opciones en el mercado. Es un dispositivo con forma taza cónica que sostiene el filtro y el café molido directamente para preparar café mediante el método de vertido. Ideal para los amantes del café de especialidad que buscan precisión y calidad en cada taza. Cuenta con un diseño cónico de 60 grados que permite un control absoluto del flujo de agua y de la extracción del café, garantizando los matices y aromas característicos del grano.

Está pensado para preparar una sola taza de café, su tamaño permite medir con exactitud la cantidad de café y agua, para llegar a un equilibrio perfecto entre intensidad y sabor. Además, el interior tiene un diseño de ranuras en espiral que facilitan el flujo uniforme del agua, evitando la sobreextracción y potenciando los aromas.

El V60 Dripper 01 es compatible con filtros de papel estándar y se adapta a diferentes métodos de vertido que permiten experimentar con diferentes técnicas. Es utilizado tanto por principiantes como por baristas experimentados que buscan la taza perfecta de café recién filtrado en casa por menos de 10 €.