Jesús Rojas 07 MAR 2026 - 08:00h.

Se llama Coffea y es la nueva aventura del empresario Manuel Robledo, creador de la marca Kebah! y anteriormente en grandes cadenas como Lizarrán, Domino's o Burger King

El mapa de los mejores cafés de barista de Madrid

Compartir







Cuando pensábamos que ya nunca sería posible disfrutar de un buen café por menos de tres euros, llega Coffea para demostrarnos que sí se puede. Desde que anunciaron que el precio de su café -un aromático y equilibrado blend de Brasil y Kenia- sería de 70 céntimos, no ganar nuevos adeptos a una causa que no es otra que la de democratizar el café de especialidad.

Hace cuatro meses que abrieron su primer local, en el número 36 de la calle O'Donnell, y todo apunta a que no tardarán en hacer lo propio con un segundo, un tercero... Y así hasta que podamos hablar de una cadena que permita a todos los españoles poder disfrutar de un Caramel Macchiato, un Coconut Macchiato o un Avena Shaken Espresso en un espacio acogedor donde manda una carta en la que no faltan las opciones dulces, pero que busca poner el énfasis en lo salado.

PUEDE INTERESARTE El secreto del mejor café con leche del mundo: así puedes hacerlo en casa

Nos lo cuenta Manuel Robledo, con un currículum que le ha llevado a trabajar en varias de las más importantes cadenas del sector HORECA del mundo. Antes de sentarnos a hablar de su nueva aventura hostelera, bautizada así por el nombre del árbol del café (también conocido como cafeto), hablamos de su etapa en Lizarrán, Burger King, Domino's o Lavinia.

También nos cuenta que, a lo largo de toda su trayectoria, ha abierto más de 1.500 locales, uno de los más recientes el Kebah! del Santiago Bernabéu. De hecho, sobre esta conocida marca de kebabs modernos nos dice que se sigue expandiendo por Valencia, Barcelona, Valladolid, Canarias, Alicante, Marbella, Zaragoza... Pero es del café de Coffea, y del resto de su oferta, de lo que hemos venido a hablar con este empresario que acaba de estar visitando Ámsterdam y Noruega con el fin de seguir aprendiendo acerca del mundo de los cafés de especialidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Gastro para enterarte de todo! Newsletter de Gastro ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

¿Café de especialidad a 0,70 euros?

Espero que no sea el precio lo único que despierte la curiosidad, porque hay un montón de cosas que tienen mucho más valor, el esfuerzo que hay detrás es muy grande. La idea es construir, a partir de este local, una cadena donde se rinda culto al café de calidad. El que usamos es un café muy cuidado, aunque está claro que en el mundo de los cafés, como en el del vino, el aceite o la carne, a uno le gustará más uno que otro. Pero tienes garantizado que es un café de calidad y con una trazabilidad. A partir de ahí, al café, que es la segunda bebida más consumida del mundo después del agua, se le pueden hacer un montón de cosas. Ya sea tomarlo en formato espresso, filtrado, cortado, macchiatto...

Pero sigue siendo un precio más económico que el que nos solemos encontrar en Madrid.

Sí, hemos decidido ponerle un precio muy atractivo. ¿Sabes por qué? Porque se puede hacer, por eso lo hemos hecho nosotros. Obviamente, es el precio de nuestro café más básico, que va aumentando en función de si incorporas caramelo, coco, nata, etc. Y poco a poco iremos ampliando la oferta con cócteles como el Espresso Martini, que es más vendido en todo el mundo, o el tiramisú, que es también uno de los postres más populares a nivel internacional. El café es un producto maravilloso que se puede consumir de muchas maneras.

¿Dónde está vuestro valor diferencial?

Habré visitado, no te exagero, 500 locales de café especialidad. Y sí, en todos el café es bueno. Pero lo que ocurre es que la oferta complementaria, la comida, ese suele quedar un poco corta. Todos tienen algún bizcocho, alguna cookie y poco más. Pero el café se puede consumir de muchas maneras, con muchos tipos de comida. Y esto es justamente lo que buscamos con nuestra carta, que sea un espacio atractivo a muchas más horas, no solo para el desayuno. Por eso hemos desarrollado unos bikinis muy chulos, unas tostas... Y otro tipo de productos que funcionan muy bien con el café y que hacen que tengas más ganas de venir más veces.

Vienes de haber trabajado en grandes cadenas. ¿Cuál era tu objetivo ahora?

Como todas las cadenas, empezando por el rey de todas ellas que es Mc Donalds, lo que buscamos es llevar el producto, en este caso el café de especialidad, al mayor número de personas posible. Es lo que hacen todos. Y que conste que yo, a diferencia de los políticos, siempre hablo bien de mi competencia (risas). Por ejemplo, yo admiro mucho a Starbucks. Porque, aparte de ser una cadena muy grande, tiene el mérito de haber enseñado a la gente a tomar café de otra manera. Gracias al diseño de sus establecimientos y a productos como los frappuccinos consiguieron acercar el café a gente más joven. Solo hay que ver cómo fueron creciendo en España desde que entraron. Al final lo del mejor café es muy subjetivo... Para mí, el mejor es que el que mejor representa el gusto de la gente.

Dicen algo parecido del vino.

Así es, y a mí me encanta el vino (risas). Ten en cuenta que yo estuve muchos años en Lavinia, me contrataron Thierry Servant, que ya falleció, y Pascal Chevrot. Y te comento esto porque a menudo, cuando la gente sale a cenar a un restaurante, muchas veces terminan pidiendo una botella de vino muy cara, y se queda. Es decir, a la gente no le gusta. A lo mejor lo que más le gusta es un Rioja de media crianza o algo así. Yo tengo muy claro que trabajo para la gente, no para mí. Por ejemplo, el café que tenemos ahora es un blend de Brasil con Kenia. De todas las pruebas que hemos hecho, es el que más le ha gustado, como digo yo, al pueblo. Así que ese es el que manda. Como dice Juan Roig, el jefe es el cliente. Se trata de hacer lo que al mayor número de personas le guste y vuelva.

Y después de estos cuatro meses, ¿qué dice el pueblo?

Parece que está gustando, y desde que pusimos el reclamo del 0,70 está viniendo más gente. Pero a las cosas hay que darle su tiempo, yo creo que aún hay que esperar dos o tres meses para seguir sacando conclusiones. Ten en cuenta que desde que abrimos Kebah! hasta que nos sentimos 100% satisfechos con lo que buscábamos pasó más de un año. Pero estamos contentos porque la plantilla está totalmente entrenada y estamos muy convencidos de que lo que estamos ofreciendo está bien hecho. La venta va subiendo todos los días y yo calculo que en junio el modelo estará ya redondo. Yo me paso muchas horas allí viendo la reacción de la gente, veo que a todo el mundo le gusta le café y eso es ahora lo más importante.