Rocío Ponce 26 SEP 2026 - 07:00h.

Entrevistamos a Carolina Ferreira, la heladera que se ha colado en Macondo Park con tres helados exclusivos e inspirados en Shakira y su universo

El bar que le gusta a Shakira y Estopa es barato y está a pocos minutos de Barcelona

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La residencia de Shakira en Madrid no deja de sorprendernos con cada detalle pensado por la artista internacional para este espacio único. En lo gastronómico, una de las sensaciones de este universo están siendo los helados. Sí, la colombiana tiene tres helados exclusivos que han creado específicamente para este evento y que han convertido el paso por su concierto en toda una explosión de sabores que conquista a niños y mayores. La encargada de convertir a Shakira en un helado que la represente ha sido Carolina Ferreira, una heladera brasileña afincada en Tarifa (Cádiz) desde hace dos décadas y reconocida por diversos premios como una de las mejores de nuestro país y del mundo.

La Casa del Gelato, que lleva siete años abierta en este pueblo tan turístico del sur, ha saltado a Macondo Park de la mano de Carolina, con la que Gastro ha hablado. Mientras fabricaba sus helados, iba respondiendo a nuestras preguntas al otro lado del teléfono. "Hemos hecho algo especial para Shakira, tres helados exclusivos: la loba, el dai dai y el Gabo. Para crearlos hemos buscado lo que le gusta, sus colores, su inspiración en Gabriel García Márquez y Cien años de soledad y esa Loba, por supuesto, que es ella y lo que la representa, que está en todas partes del concierto", nos cuenta. "Y el helado Dai Dai, que representa al fútbol, un sabor que nace de esas canciones que ha hecho en los mundiales".

Cómo es el helado La Loba

"La Loba es un polo de chocolate cubierto de chocolate y purpurina lila que representa a Shakira por completo", nos explica Carolina. Tiene la forma de una cabeza de loba y es uno de los preferidos de los que pasan por el Laboratorio Macondito, donde está ubicada esta heladería temporal dentro de Macondo Park.

"Mi laboratorio está dentro de la zona infantil, estamos con Disney, la Fundación Pies Descalzos… Somos un equipo de seis personas, lo hacemos todo manualmente, cada helado, uno a uno. Estos helados por ahora solo se pueden probar aquí, si quieres saber cómo son, tienes que venir al concierto. A Tarifa quizá lleguen el próximo año, pero no lo sé seguro", nos confiesa. Carolina está feliz con la experiencia y nos cuenta que su espacio en el mundo de Shakira está siendo uno de los más fotografiados, tiene un photocall luminoso que es toda una atracción: "Nadie sale sin helado y sin hacerse una foto ahí con la frase de: 'Una loba como yo'".

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El helado Gabo tiene forma de mariposa, "el símbolo máximo de amor y realismo mágico de la novela que la inspira". Es un polo de lavanda con arándanos y wafer recubierto de chocolate blanco y purpurina de oro. El Dai Dai es una original galleta de helado que representa la forma del balón con interior de vainilla y frambuesa para recrear los colores de la bandera de España.

Cada día fabricamos unos 1500 helados que acaban agotándose y el precio es 8 €. "Esta colaboración con Shakira es un punto más para mí a nivel personal, pero también para mi heladería, siento como si mi currículum pasara de 100 a 1000 después de esto", nos confiesa. Y aún tiene días para seguir disfrutando de la música y de los helados porque los días 25, 26 y 27 de septiembre habrá conciertos y también en octubre los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11.

De Tarifa a Macondo

Le preguntamos por Shakira. ¿Qué dijo al probar sus helados? "Shakira no me ha dicho nada, pero al ver las fotos que tiene con los helados, no necesito nada más, se ve que le gustaron", nos cuenta Carolina. Desde su pequeña heladería de Tarifa ha llegado a conquistar el mundo de los helados con una propuesta artesana basada en el sabor y en la calidad y donde "hay de todo: tarrinas, cucuruchos, polos...".

¿Cómo es entrar y vivir en este universo temporal diseñado por Shakira? "Una vez que entras en el mundo de Shakira, es como si salieras del mundo real, del de los problemas de tu día a día. Aquí todo es maravilloso, el ambiente es espectacular, es una familia que te acoge, hay mucha energía y todos están felices porque trabajamos con una mujer auténtica, empoderada y sobre todo, humana, y eso es lo más. Todo lo que hay dentro está elegido por ella y hay comida de toda Latinoamérica; en cuanto al helado, para ella ha sido importante porque he creado algo que la representa , especialmente su helado de la loba".