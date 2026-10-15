Jesús Rojas 15 OCT 2026 - 12:47h.

Cuentan con más de 360.000 seguidores en Instagram y son más de 250.000 suscriptores los que siguen su actividad en Finca La Maye a través de su canal de Youtube

Los jóvenes que se quedan y emprenden en el campo: "Producimos lácteos de gran calidad"

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"Somos dos hermanas, Annika y Karolina, la quinta generación viviendo en nuestra finca familiar centenaria, Finca La Maye. Hace más de una década nos mudamos aquí e inmediatamente nos enamoramos de la vida en el campo". Así se presentan nuestras invitadas, una 'Ingeniera Agrónoma' y una graduada en 'Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal' y 'Veterinaria' que están arrasando en redes desde que empezaron a contar su día a día en el campo, rodeadas de gallinas, patos, caballos, frutales... Se fueron a vivir a este lugar alejado del mundanal ruido en 2013, con solo 16 y 17 años, y seis años después ya estaban inaugurando un canal en Youtube que hoy cuenta con más de 257.000 suscriptores. A estos habría que sumar los más de 360.000 seguidores que están aprendiendo a hacer conservas, fermentos o cosmética casera a través de su perfil en Instagram.

El objetivo en aquel momento no era otro que compartir su historia y darle salida a su producción de aceite de oliva virgen extra, pero, de repente, todo cambió. "Con el tiempo nos dimos cuenta de que había mucho interés por este estilo de vida y muchos querían aprender a hacer las cosas que hacíamos. Quizá ver a dos chicas jóvenes haciendo estas cosas era una inspiración para estas personas". Y, aunque en un principio se fueron a Finca La Maye con su madre, no tardaron en dar el paso a vivir totalmente emancipadas. Eso sí, aunque cada vez sean más autosuficientes, agradecen tener compañía de vez en cuando: "Vivimos la mayor parte del año nosotras dos solas, pero recibimos visita de familiares y amigos muy a menudo".

Hablamos con las protagonistas de este fenómeno sin precedentes en nuestro país de todo lo que han aprendido en estos años, eso que les está permitiendo "vivir una vida más libre" y que ponen a disposición de todo el mundo a través de la Academia y Comunidad Arvense. En esta plataforma puedes encontrar ahora mismo 11 cursos que puedes realizar sin necesidad de tener una finca llena de animales y una huerta propia.

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En todo este tiempo, ¿ha habido algún momento de "crisis" en el que os llegarais a plantear que igual no fuera tan buena idea?

Hubo un momento, cuando Annika estaba estudiando Veterinaria, en el que estuvimos un pco desbordadas con todo lo de la finca y las redes sociales. Fue una época muy dura, sin duda, y de hecho fue entonces cuando decidimos hacer un viaje que siempre habíamos querido hacer para replantearnos las cosas. Así que en mayo de 2022 emprendimos un viaje, de más de 500 kilómetros a caballo, nosotras dos con las dos yeguas, Afrodita y Diana, y el pequeño perro, Neo. Fue una experiencia transformadora que volvería a hacer una y otra vez.

Hacéis mucho hincapié en que no hace falta tener un terreno, huerto, animales... ¿Cuáles serían los primeros pasos para convertirse en alguien autosuficiente?

Lo primero es tener claro que ser 100% autosuficiente es prácticamente imposible a día de hoy, siempre habrá algo que necesitemos del exterior. Por lo que el objetivo no debería ser "ser autosuficiente" sino "ser más autosuficiente". La autosuficiencia es un puzzle con muchas piezas: alimentación, energía, agua... Y cada una se compone de piezas aún más pequeñas. Y te diría que dependerá enormemente de tu situación personal y tus objetivos el por dónde empezar. Hay gente que prefiere empezar instalando placas solares y hay otros que prefieren dar el primer paso plantando un huerto, mientras que otros optan por aprender a hacer conservas.

¿Tú que sueles recomendar?

Creo que empezar por entender las estaciones del año y la estacionalidad de los alimentos es un muy buen primer paso. Entender que los tomates no crecen en invierno. Que si estás viendo tomates en el supermercado en enero es porque son de invernadero. Que podrías plantearte si eso es algo que quieres apoyar y preguntarte si tu vida sin tomates en invierno sería un infierno. Si alguna vez has pasado por una zona de invernaderos, da mucho que pensar. Con esto no quiero decir que no comas ensalada en invierno, me refiero a que las ensaladas pueden llevar distintos ingredientes dependiendo de las estaciones. Informarte sobre cómo se producen los distintos alimentos en la industria moderna te da muchas ideas sobre por dónde puedes empezar a mejorar.

¿Dónde se suele "atascar" la gente que se decide a dar el paso? Seguro que hay algún patrón que se repite entre vuestros seguidores.

Lo más importante es quitarse de la cabeza la limitación de que tienes que tener una finca con terreno, animales y placas solares para dar el primer paso, puedes empezar haciendo queso en tu casa con leche comprada y ya ser más autosuficiente. Al fin y al cabo, lo que hace que una persona que tiene campo y animales sea más autosuficiente es todo lo que hace en la cocina con la materia prima que produce. Y esas cosas (las conservas, el queso, los fermentos...) se pueden hacer en una cocina normal de un piso en el centro de la ciudad. Si sueñas con vivir un estilo de vida así, puedes empezar ya, y cuando llegue el momento de vivir en el campo, llegarás con los deberes hechos. La idea es que el tiempo que pases esperando a que llegue ese momento no sea una sala de espera, si no un aula de aprendizaje.

Habladnos de la Academia y Comunidad Arvense, la academia digital que habéis creado para aquellos que quieren recuperar oficios y técnicas tradicionales desde casa.

Lanzamos nuestro primer curso online en octubre de 2022 y fue un éxito, por lo que seguimos haciendo más cursos. Después de hacer varios cursos relacionados con la cría y aprovechamiento de animales, nos dimos cuenta de que había muchas personas que nos seguían que no vivían en el campo y querían hacer más cosas en casa, por lo que empezamos a crear cursos sobre cómo hacer conservas, cosmética casera, bebidas fermentadas, lácteos frescos... Cosas que hacemos con materia prima que producimos en la finca pero que se pueden hacer perfectamente en una cocina en un piso con materia prima comprada. Ahora hemos unificado todos los cursos y conviven la Academia y Comunidad Arvense. A día de hoy tenemos 11 cursos formados por más de 290 clases grabadas y una comunidad de más de 600 personas que están aprendiendo a vivir de una manera más consciente y conectada con sus alimentos, aunque estén viviendo en un piso en la ciudad. También hacemos directos mensuales de acompañamiento para compartir dudas, éxitos, fracasos y experiencias, y hacemos retos estacionales donde hacemos lo mismo todos juntos. Este mes por ejemplo, hacemos un reto de lácteos frescos, tres semanas para aprender a hacer todos los lácteos frescos que consumes.

¿Os escriben aquellos que han salido de su zona de confort para deciros que están pudiendo disfrutar de una vida más libre?

Recibimos cientos de mensajes a diario y somos conscientes de los casos de éxito que comparten nuestros seguidores gracias a un video que vieron o un curso que hicieron con nosotras. O, simplemente, porque les inspiramos a dar el paso. Y nosotras lo valoramos mucho porque no siempre es fácil compartir tu día a día, tus éxitos y fracasos, tus opiniones o tu forma de ver la vida. Son cosas con las que no todo el mundo está de acuerdo y, lamentablemente, no todo el mundo es respetuoso. Pero podemos decir que, después de tantos años compartiendo en las redes, hemos creado una comunidad preciosa que nos apoya y nos defiende, y son la razón por la que seguimos haciendo esto.

¿Echáis algo de menos de vuestra etapa en la gran urbe?

La verdad es que no mucho. A veces, estar en la ciudad rodeada de miles de personas te puede hacer sentir más sola que estando en el campo con tres o cuatro personas más. Nos encanta la vida en el campo y tenemos la suerte de que nuestros amigos y familiares nos visitan a menudo. Y al compartir tanto tiempo juntos bajo el mismo techo y trabajando en cosas de la finca, esas amistades son cada vez más profundas y fuertes.