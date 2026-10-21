Redacción Gastro 21 OCT 2026 - 08:00h.

En la actualidad, más de un 50% del pescado que se consume a nivel mundial procede de piscifactorías

Conservar el pescado en envases de plástico en la nevera o el congelador puede poner riesgo la salud: transfieren aditivos

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El pescado, sea salvaje o de piscifactoría, es rico en vitaminas y otros nutrientes que aportan elementos esenciales a nuestro organismo. El biólogo marino Arnau Subías nos da las claves para que sepas distinguirlos y que no te den gato por liebre. Eso sí, el creador de la cuenta de Instagram GastroBio aclara que ambos son igual de saludables, aunque admite algunas diferencias en cuanto a sabor y textura.

El pescado aporta vitamina D, vitamina B12, fósforo, yodo, magnesio, cobre, selenio y omega 3 (DHA, EPA), todas esenciales para el buen funcionamiento del sistema cardiovascular y de nuestro cerebro. Arnau Subías defiende tanto una opción como la otra, porque las piscifactorías "son absolutamente necesarias para garantizar el suministro de pescado y reducir la presión sobre las poblaciones de peces salvajes", explica en su cuenta de divulgación científica.

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Lo que plantea este profesor que investiga la relación entre biología, pesca y gastronomía es sencillamente las características de uno y otro. Y, con ello, el precio. Es contundente al explicar que "las diferencias de sabor y textura entre ambos tipos de pescado son claras". Con todo, debes fijarte en estas tres claves:

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Grasa

Un pescado salvaje, por ejemplo, el salmón rojo de Alaska, tiene un sabor más intenso y una carne más dura tras su captura en un medio natural. Además, tiene menos grasa que el de piscifactoría por lo que es preferible en caso de dietas hipocalóricas.

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Qué come el pez

El pescado de piscifactoría es criado a base de pienso. Eso repercute en el sabor, como hemos mencionado, que acaba siendo más suave. Un dato importante es la pigmentación que se echa a ese pienso para que la carne del salmón, por ejemplo, sea más naranja. Un color más aceptado por el mercado.

Origen

Los pescados salvajes tienen un menor control sanitario y una menor trazabilidad porque al vivir en libertad es imposible precisar mucho más allá de dónde fue pescado. A los peces de piscifactoría se les realiza un seguimiento exhaustivo y es posible conocer cómo y dónde se han criado, además de cómo han sido alimentados.

¿Qué pescado prefieres?

En la actualidad más de un 50% del pescado que se consume a nivel mundial procede de piscifactorías. Sin embargo, algo a tener en cuenta es que el pescado de criaderos asegura una grande y variadas oferta durante todo el año a precios más o menos estables y sobre todo más económicos.