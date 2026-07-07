Rocío Ponce 07 JUL 2026 - 12:14h.

Entrevistamos al responsable de uno de los restaurantes preferidos de Malú cada vez que va a Algeciras, la tierra de su padre

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Aunque nació en Madrid, la cantante se crio y pasó su infancia en Algeciras, ciudad gaditana que considera su refugio y de la que es hija predilecta. Curiosamente, este 2026 se ha convertido en la pregonera de su feria, volviendo así a encontrarse con su familia y sus recuerdos más especiales vividos allí.

La hija del conocido productor y cantaor flamenco Pepe de Lucía, hermano del legendario guitarrista Paco de Lucía (ambos nacidos en Algeciras), y de la bailadora y cantante Pepi Benítez, también tiene tiempo cada vez que se escapa a Algeciras de disfrutar de la gastronomía marinera de este rincón del Campo de Gibraltar. Y tiene sus lugares preferidos, tal y como ha compartido, tras su última visita, en su perfil de Instagram.

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Malú se ha confesado en diferentes entrevistas como alguien que adora cocinar, de hecho, se le da bastante bien, pero también disfruta yendo a comer a todo tipo de restaurantes. Cuando llega a Algeciras, tiene varios de referencia; uno de ellos es Casa Bernardo y el otro, La Esquina. El segundo es un conocido restaurante familiar ubicado a solo unos pasos de su playa favorita, El Rinconcillo (donde ahora hay un mural en su honor), y que trabaja especialmente el pescado y el marisco.

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Por allí, además de Malú, han pasado muchas otras caras conocidas como Los del Río, José Muñoz de Estopa... Gastro ha entrevistado a su responsable, Daniel Moreno, tercera generación de un negocio que no ha dejado de crecer desde que lo fundaron sus abuelos.

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¿Cuál es la historia de vuestro restaurante?

Mis abuelos se fueron a Francia a trabajar y, cuando pasaron los años y llegó la democracia, volvieron a Algeciras y montaron una especie de bar pequeñito en un garaje que tenían en el embarcadero, junto a su casa. Allí hacían muchos menús para las fábricas cercanas. Mi padre recuerda que salía del colegio, se subía en una caja de Coca-Cola y se ponía a ayudar en la barra. Empezó a irles bien y dieron el salto al local que tenemos hoy en día, hace ya 27 años. A mis abuelos haciendo comida caliente y frituras no había quien les ganase en la cocina, y mi padre estaba al frente de la barra, de camarero…

Mis abuelos fallecieron, pero el bar siguió funcionando y la calidad siempre se mantuvo; además, se mejoraron las condiciones del local. Hicimos una obra para reformarlo antes del Covid, cuando ya se quedó solo mi padre al frente y nos dio tiempo a trabajar solo 6 meses antes de que cortasen. La inversión fue enorme y después, pues, seguimos funcionando. Hace tres años cogimos el local de al lado y también lo reformamos porque se montaban muchas colas y vimos la oportunidad, y así ampliamos salón, cocina, cámaras frigoríficas…

¿Qué carta me encontraré si os visito?

Siempre hemos trabajado sin carta, trabajamos con el pescado y marisco que entra, tenemos un QR con precios, tema de alergias, etc., pero los que nos conocen saben que les cantamos la comida. Llegan, piden su bebida, se les pone el aperitivo, que lo típico nuestro es poner siempre un plato de boquerones y, si no hay, pues papas aliñás, ensaladilla rusa, plato de callos o lentejas en invierno… Todo lo hacemos nosotros, trabajamos con sal y aceite, el marisco intentamos que venga directamente de los barcos para que no tenga polvo para conservar el marisco porque eso al final “se lo carga”. Muchos que creen que son alérgicos al marisco en realidad lo son a esos polvos… Dependemos por eso de lo que entre, del trabajo de los barcos, del tiempo, etc.

¿Cómo pasasteis de los menús diarios al enfoque del pescado?

Antes el enfoque era ese, a menú del día, platos de cuchara para trabajadores y la gente de aquel barrio, pero cuando se cambió de local y nos fuimos a El Rinconcillo, ya nos pasamos a esa idea de chiringuito de pescado y con marisco, alguna ensalada...

¿Cuáles son los platos estrella?

La estrella diría que son las tostas de atún picante. Es una milhoja caramelizada con el atún aliñado con picante, con sriracha y varias salsas, y encima lleva peta zetas de lima y a todo el mundo le encanta. Es uno de los platos que más gusta, después, las croquetas, que las hacemos del pescado que entre ese día, de corvina, de mero, de atún… El arroz de atún también, es un plato que no se suele hacer y está espectacular. Una cosa que hacemos es que cada fumé que hacemos es para ese arroz, si el arroz es de atún, el fumé es de atún (con ventresca, lomo, de la espina…), no lleva otros pescados.

Estando junto al mar, ¿trabajáis con materia prima de la zona?

Hay algunos pescadores con los que tenemos contratos de compra-venta, tenemos varios barcos que pescan, lo declaran en lonja y lo sacan para nosotros. Y luego, también gastamos mucha gamba, a veces de Huelva, y sobre todo de la parte de la caleta de Vélez y esa zona de Málaga que no es tan conocida y es muy buena también. De Galicia, almejas y navajas… La rotación que tenemos nos permite gastar marisco de una manera muy rápida y no tenemos que tirar ni dejar nada atrasado.

¿Qué creéis que es lo que os diferencia?

Yo creo que el hecho de que seamos muy familiares. Muchos clientes pasan a ser amigos porque, como estamos siempre mi padre y yo, nos buscan. El cliente se fía tanto que nos dice que le pongamos de comer y es una confianza que te hace poder darle lo que consideras mejor, te amoldas a cada uno y sabes lo que quiere. Viene gente de toda la vida, venían sus abuelos, luego los hijos y ahora los nietos. Lo que hay es buen trato, mucha sinceridad.

¿Por cuánto se puede comer en La Esquina?

La horquilla es muy amplia. Una pareja que pide un plato y una ensalada y puede comer por 50 o 60 euros, pero hay gente que se puede gastar más de 120 por cabeza. El rango es muy amplio, por decir algo, entre 45 y 60 por persona de media. Si quieres pegarte una mariscada, no puedes pretender eso… Nuestros menús de precio cerrado son sobre 60 euros.

¿Cómo conocisteis a Malú?

Ella es como de la familia, la tratamos como a una más y lleva muchísimo tiempo viniendo. Es muy buena gente y estamos agradecidos de que nos visite y hable de nosotros, lo ponga en redes... Empezó a venir y le gustó mucho. Es lo más humilde que hay y siempre que puede, se pasa a vernos.

¿Qué suele pedirse además de los calamares que compartió en Instagram hace poco?

Le gustan mucho las coquinas y siempre llega buscándolas, aunque a veces no hay. Es lo más característico de ella. Es muy sencilla y le gusta de todo.

¿Qué otros famosos os han visitado en estos años?

Vienen de todos lados. Hace poco nos visitó el chef Dani García, también Diego El Cigala viene mucho y a menudo los que tienen concierto por aquí o los toreros, futbolistas… De todos los sectores, y salen contentos siempre.