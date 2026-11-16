Es conveniente revisar los ingredientes que contienen las tortitas de arroz para saber su aporte de nutrientes y calorías

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Hace ya muchos años que las obleas de arroz están presentes en las tiendas de alimentación, así que son de sobra conocidas. Incluso forman parte habitual de la dieta de mucha gente. Pero, a pesar de ello, todavía muchas personas desconocen las características de este producto. Te lo contamos a continuación.

Las tortitas de arroz son muy populares, pero a pesar de ello mucha gente desconoce los detalles relacionados con este producto; por ejemplo, qué ingredientes contiene, por qué tiene esa forma y esa textura tan características o cómo se elabora.

Una de las claves: la lista de ingredientes

Para conocer con detalle las características de cualquier alimento elaborado conviene leer su etiqueta y más concretamente tres de sus elementos más importantes: la denominación de venta, la lista de ingredientes y la información nutricional.

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La denominación de venta se muestra normalmente junto a la lista de ingredientes y es la que nos indica las características generales del producto. Así podemos saber, por ejemplo, si estamos ante unas tortitas de arroz o ante unas tortitas de arroz con chocolate blanco.

El segundo punto importante de la etiqueta es la lista de ingredientes, donde, como ya sabemos, se enumeran los elementos que forman parte del producto. Si estamos ante unas tortitas de arroz, lo más habitual es que los ingredientes sean simplemente arroz y sal.

¿Cómo se hacen las tortitas de arroz?

Después de leer la lista de ingredientes es probable que nos preguntemos cómo se elabora este producto. Es decir, cómo se consiguen unas obleas ligeras y crujientes partiendo tan solo de dos materias primas: arroz y sal. La clave está en la forma de procesado y más concretamente en la presión y la temperatura.

Para elaborar este producto lo primero que se hace es ajustar la humedad del arroz para que luego pueda expandirse adecuadamente. Después esos granos se introducen en un molde y se aplica calor y presión. Así, el agua contenida en los granos se calienta.

El siguiente paso consiste en liberar rápidamente la presión. Así el agua del interior del grano se transforma en vapor y provoca su expansión. Como consecuencia el almidón se hincha y se vuelve poroso, dando lugar al arroz inflado. De este modo los granos inflados quedan unidos, formando una tortita ligera y crujiente, con la forma del molde utilizado. Por último, se enfrían y se envasan para mantener su textura crujiente.

¿Qué nutrientes aportan las tortitas de arroz?

Para saber qué nutrientes aportan las tortitas de arroz debemos leer el tercer elemento importante de la etiqueta: la información nutricional.

Si los ingredientes son solamente arroz y sal, los nutrientes que encontraremos serán, lógicamente los que aportan este cereal y la sal. A modo orientativo. 100 g de tortitas aportan: 75 g de hidratos de carbono; 8,5 g de proteínas; 2,8 g de grasas, 1,5 g de fibra y 1,4 g de sal. El aporte energético puede rondar las 363 kcal.

Ahora bien, a la hora de valorar el aporte nutricional de estas obleas es importante tener en cuenta que pesan muy poco (en torno a 8 gramos cada una). Así que, si 100 g aportan los valores que acabamos de mencionar, una sola tortita aporta tan solo 5,8 g de hidratos de carbono; 0,7 g de proteínas; 0,2 g de grasas; 0,1 g de fibra; 0,11 g de sal y 28 kcal.

Estos valores son solo un ejemplo para que podamos hacernos una idea porque la composición nutricional para cada producto dependerá de diferentes características, como el tipo de arroz utilizado (por ejemplo, la variedad, si es integral o no…) o el peso de cada tortita.

En cualquier caso, si hablamos de tortitas que solo contienen arroz o arroz y sal, su aporte de nutrientes y calorías por unidad es muy escaso. Por eso este producto es consumido en muchas ocasiones por personas que quieren seguir una dieta de adelgazamiento.

¿Son recomendables para un consumo habitual?

Como podemos imaginar, si las tortitas contienen elementos como chocolate o chocolate blanco, no serían recomendables para un consumo habitual, sino que convendría destinarlas a un consumo puntual, debido a su contenido de azúcares añadidos y grasas saturadas. En el caso de las tortitas que solo contienen arroz y sal, hay varios aspectos que deberíamos tener presentes.

Si se consume con la intención de adelgazar, hay que tener presente que no es un producto que contribuya por sí mismo a la pérdida de peso, igual que ocurre con cualquier otro. Si consideramos que necesitamos perder peso, conviene valorar nuestros hábitos de forma general: el conjunto de la dieta, la práctica de ejercicio, las horas de sueño, etc. Y en caso necesario, acudir a un profesional sanitario.

Por otra parte, estas obleas se utilizan a menudo como tentempié para niños pequeños. En este sentido hay que señalar que, aunque desde el punto de vista estrictamente nutricional no se pueden poner muchas pegas, sí hay otros posibles inconvenientes a tener en cuenta.

Uno de ellos es el aspecto educacional: a edades tempranas conviene que los niños descubran los alimentos frescos o poco procesados para que los aprecien, conozcan sus sabores, aromas y texturas, y eduquen su paladar. Si les ofrecemos un producto procesado como este, podríamos desplazar el consumo de otros alimentos más interesantes.

Además, a edades tempranas no se recomienda comer arroz con mucha frecuencia por su contenido en arsénico. Esto no supone un problema cuando se hace un consumo puntual de arroz, pero se recomienda evitar el consumo de tortitas de arroz y bebidas de arroz en menores de 6 años.