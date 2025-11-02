El truco para eliminar los olores de la cocina en solo 10 minutos

Redacción Gastro 02 NOV 2025 - 13:00h.

A veces olores, como el de pescado, se quedan en la cocina y no logras que se vayan, pero hay métodos caseros con los que consigues que se vayan

El tiempo que pasamos en la cocina, haciendo recetas con diferentes productos e ingredientes, hace que cuando apagamos los fogones muchos olores se concentren en el ambiente y que incluso se pueden extender a otras áreas del hogar. A veces ese aroma del asado de carne que has hecho al horno te encanta que se haya expandido por la cocina y tu casa, pero en otras, como puede ser el olor a pescado, no es tan agradable que ese aroma se quede impregnado en la estancia e incluso en tu olfato durante todo el día.

El problema viene cuando, ni encendiendo la campana extractora ni abriendo las ventanas, logras que ese olor que no te guste se diluya del ambiente. No obstante, si esos métodos más rudimentarios no te funcionan existen trucos prácticos con los que eliminar ese aroma que no soportas sin necesidad de comprar ambientadores.

¿Qué necesitas?

Con solo unos elementos que seguramente que tienes en casa puedes acabar con ese olor en la cocina. El ingeniero químico Diego Fernández, a través de sus redes sociales donde se le conoce como @quimicosparahogar, da unos consejos clave y solo necesitas cuatro elementos: una olla, agua, vinagre blanco y aceite esencial.

Según su método, solo necesitas poner en una olla medio litro de agua junto a un buen chorro de vinagre y ponerla al fuego hasta que empiece a hervir. Cuando llegue a ebullición es el momento de bajar el fuego un poco y, entonces, añadir entre 8 y 10 gotas de aceite esencial, en este caso el que prefieras, pudiendo ser de limón o de cualquier otro aroma, como lavanda, dejando que hierva entre 10 y 15 minutos.

Deja que el vapor se expanda

La clave para que este método funcione es dejar que el vapor que genera la mezcla al fuego se deje expandir durante al menos 15 minutos por la cocina, ya que, tal y como el ingeniero explica, el vapor va a atrapar las partículas que son las responsables de ese mal olor que quieres eliminar, mientras que la mezcla de vinagre y aceite esencial aporta un aroma fresco que se queda impregnado en las paredes.

De esta manera, y combinando de forma alternativa el abrir las ventanas y utilizar la campana extractora, se pueden eliminar los malos olores, como puede ser el que se queda cuando haces pescado a la plancha o frito, que incluso puede llegar a expandirse a otras zonas de tu casa.