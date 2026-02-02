Daniel Brito 02 FEB 2026 - 10:08h.

El chef de ABaC da los pros y contras de los diferentes trapos para la limpieza de la cocina y ofrece su consejo para hacer un buen uso de los de algodón y microfibra

La limpieza de la cocina es un tema que siempre está presente en todos los hogares, ya que en cualquier casa en la que se haga lo más mínimo hay que terminar pasando un trapo por alguna superficie para poder mantener la higiene de una estancia tan importante en la que manipulamos los alimentos que vamos a cocinar y a comer. Ahora bien, ¿utilizamos los paños o trapos más eficaces y sostenibles para nuestra cocina? El chef Jordi Cruz ha intentado arrojar un poco de luz a este aspecto.

Lo más normal es que en tu cocina tengas diferentes tipos de trapos para determinados usos, desde los de algodón, pasando por los paños de microfibra o el mismo papel de cocina que en muchas ocasiones cumple una función de limpieza. Ahora bien, tal y como señala el cocinero de ABaC, cada uno tiene sus propios pros y contras al usarlos en la cocina.

“Elegir el material adecuado no es solo una cuestión de comodidad: afecta a la higiene, la sostenibilidad y hasta el sabor de lo que cocinas”, explica en sus redes sociales Jordi Cruz, que asegura que es importante ser conscientes de las composiciones de cada uno para saber cómo emplearlos en la cocina.

Pros y contras de cada uno

En cuanto al papel de cocina, el chef subraya que normalmente está hecho de celulosa, lo que lo hace muy absorbente, aunque “poco ecológico porque es difícil de reciclar y, sobre todo, no es reutilizable” al ser de un solo uso. Por ello, destaca que es perfecto para absorber grasa o secar alimentos evitando una posible contaminación, pero puntualiza que pese a lo que se cree, no es tan absorbente como aparenta en superficies grandes.

Sobre los trapos de algodón Cruz que son ideales para limpiar, secar manos o vajilla o coger cosas calientes, entre otras funciones. “Es multiuso, reutilizable, muy robusto, pero hay que limpiarlo muy a menudo” para que sean verdaderamente duraderos. En todo caso, también señala que los lavados deben hacerse a alta temperatura y que, al acumular más humedad, también lo hacen las bacterias con mayor facilidad.

En lo que respecta a los trapos de microfibra, la composición de estos suele ser de poliéster o poliamida, plástico, siendo bastante versátil en la limpieza de superficies, ya que no retiene tanto la humedad, por lo que seca con mayor rapidez. No obstante, la presencia de plástico lo convierte en una opción poco ecológica que no se aconseja acercar al calor, además de que se deben limpiar con frecuencia.

En definitiva, según la opinión de Jordi Cruz, lo ideal sería limpiar las superficies con los paños de microfibra, dejando para el secado de manos o de la vajilla los de algodón, además de utilizar el papel de cocina como apoyo para la manipulación de alimentos o la absorción de grasas.