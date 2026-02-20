Daniel Brito 20 FEB 2026 - 10:24h.

Una experta en limpieza ofrece un truco rápido para limpiar el aceite cuando se derrama en la encimera o en el suelo con un ingrediente que está en todas las cocinas

La cocina es una de las estancias más impolutas del hogar a la vez que también es una de las más sucias cuando terminamos de cocinar. Por muy poco que hagas durante tu cocinado vas a desordenarla un poco y a manchar, por lo que es necesario volver a ordenar todo lo que has usado, fregar los utensilios utilizados o barrer o pasar la aspiradora por el suelo para que la cocina vuelva a tener un aspecto decente. Es lo lógico, ya que tras un cocinado lo más probable es que hayas derramado o manchado más de una superficie.

El problema con esto viene cuando lo derramado es una sustancia que no es fácil de retirar ni de limpiar, como puede ser el aceite. Es más que probable que en alguna ocasión se te haya derramado una botella de aceite por la encimera, que haya caído un poco al suelo, o que tras aliñar la ensalada se haya caído sobre la mesa, formando un gran charco.

Lo primero que se te viene a la cabeza es el desperdicio de este producto, que no está precisamente barato, pero limpiarlo tampoco es lo más sencillo del mundo, ya que inconscientemente pensamos que lo mejor es limpiar ese charco de aceite con agua y una fregona, con papel de cocina o con una bayeta húmeda. Sin embargo, si lo has hecho, sabes perfectamente que no es la mejor solución.

Ya sabes eso de que el agua y el aceite no son los mejores amigos, y en este sentido tampoco, pues lo que harás es extender más el aceite por la superficie, en vez de retirarlo. No obstante, existe una solución que quizá no se te había pasado por la cabeza. Solo necesitas un ingrediente que seguramente tienes en tu despensa y en pocos minutos no habrá ni rastro de ese aceite que se te ha derramado.

Así se limpia el aceite derramado

La experta en limpieza Rosa Garalva ha explicado en sus redes sociales que la harina es tu mejor aliado en estos casos, que puede sustituirse por maicena e incluso arena. Tal y como ella indica, la harina consigue absorber la grasa, por lo que solo tienes que cubrir la superficie donde se ha derramado el aceite con un poco de harina.

Así, solo tienes que ir removiendo, como si fueses a hacer una masa, y en unos pocos minutos verás cómo se va formando esa masa sin dejar rastro de aceite sobre el suelo o la encimera al absorberlo en su totalidad. Una vez termines, ya puedes pasarle la fregona por encima con el producto que sueles utilizar para limpiar el suelo de tu casa para dejarlo en perfecto estado y sin rastro alguno de ese pequeño accidente.