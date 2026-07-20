Iván Fuente 20 JUL 2026 - 16:00h.

Usar bien la campana extractora es clave para ventilar de manera eficiente la cocina

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La campana extractora es uno de los electrodomésticos cuya presencia se nota más cuando no está o funciona mal que cuando está. Si se sabe usar, la campana extractora ayuda a ventilar, eliminar los olores, el humo y el vapor y también favorece que la grasa salga fuera. El problema es que en demasiadas ocasiones no somos del todo conscientes de cómo usarla correctamente.

Para aprender a utilizar correctamente una campana extractora, y cualquier cosa en realidad, lo idóneo es escuchar a alguien que sepa del tema. Y de campanas extractoras sabe y mucho la arquitecta e interiorista Sandra Rodríguez, una de las personas detrás del estudio R de Room. En una entrevista para el podcast ‘¿Cómo comes?’ la experta ha dado varias claves a la hora de usar correctamente la campana extractora y ha señalado varios errores que se comente habitualmente.

No abrir la ventana

Seguramente sea uno de los errores más habituales cuando cocinamos. Quien más, quien menos, cuando nos ponemos a hacer cualquier comida y vemos que se hace humo, vapor o simplemente hay olor, tendemos abrir la ventana a la vez que encendemos la campana extractora. Algo que es un error, según Sandra Rodríguez. “Lo que va a hacer el aire es entrar a tu casa y esparcir el olor por todas la estancias”, explica. De hecho, asegura que la campana se debe usar con la ventana cerrada.

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Poner la campana antes de cocinar y apagarla un rato después

Otro de los fallos que solemos cometer cuando usamos este electrodoméstico es que lo encendemos tarde y lo apagamos pronto. Según la experta, tenemos que encender la campana extractora antes de ponernos a cocinar y tenemos que dejarla hasta un poco después de acabar. “Es importante ponerla antes y con las ventanas cerradas. Y hay que dejarla puesta un ratito después de acabar”, señala la arquitecta.

Elegir una correcta campana extractora

Aunque en muchos casos no se puede elegir la campana extractora, siempre que se pueda hay que dedicarle un tiempo a estudiar qué modelo es el que más se adecúa a la situación de la cocina y al espacio del que disponemos. Un estudio adecuado y una correcta elección harán que el electrodoméstico cumpla bien con su función.

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Así las cosas, estos tres errores tan habituales en el uso de la campana extractora pueden marcar la diferencia entre una cocina limpia y aireada y un espacio con olores y cargado.