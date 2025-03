Cuando hablamos de cócteles y bebidas , siempre vienen a la cabeza lo míticos mojito cubano, el cóctel mimoso parisino, el famoso 'sex on the beach' de Florida o el cóctel 'calypso' a base de ron. ¡Pero en España también tenemos cócteles que compartir!

Alrededor del año 1959, en una conocida cervecería de Valencia, llamada Madrid, se originó este particular cóctel. Un grupo de viajeros estaban agotados de repetir la bebida constantemente y solicitaron en este bar, que se les diese algo distinto. Se les entregó esta especial mezcla de sabores y fue tal el éxito que obtuvo, que no se dejó de pedir al recibir visitas más adelante. No fue hasta los 70 que comenzó a popularizarse y a extenderse más y más hasta que se consideró uno de los cócteles más consumidos dentro del ocio nocturno.