Comer como una reina no siempre significa tomar alimentos de lujo como el caviar o platos fuera de lo común que no están al alcance de la mayoría de las personas. Que se lo pregunten si no a la reina Camila de Inglaterra, o más bien a su hijo, que ha revelado algunos de los secretos de su madre. Tom Parker Bowles, primogénito de la reina y de su primer marido, Andrew Parker Bowles, es un reputado autor de varios libros de cocina y crítico gastronómico. En ‘Cooking and the Crown: Royal recipes from Queen Victoria to King Charles III’ (‘Cocina y la Corona: Recetas reales desde la reina Victoria hasta el rey Carlos III’) cuenta los gustos culinarios de distintos miembros de la familia real británica, incluyendo los de su progenitora.