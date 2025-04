Leche frita sin gluten: la receta para disfrutar del dulce en Semana Santa

No hay duda de que el postre por excelencia de la Semana Santa es la torrija, pero si ampliamos horizontes nos podemos encontrar muchos más, como la leche frita. No obstante, la receta tradicional no es apta para celiacos, por eso Lucía Martínez, conocida en redes sociales como Lu sin gluten, nos trae en su nuevo vídeo de ‘Las recetas de Lu sin gluten’ su receta de leche frita perfecta para celiacos o personas con sensibilidad al gluten y que le va a encantar a todo el mundo. ¿Quieres saber cómo prepararlas?