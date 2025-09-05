El chef anima a usar más el microondas con esta espectacular receta de berenjenas
La berenjena es una hortaliza de lo más socorrida que se puede asar fácilmente y luego rellenar, o cortar en rodajas, rebozar y freír para hacer un entrante o acompañamiento delicioso. Sin embargo, las posibilidades de la berenjena van mucho más allá de lo que siempre tenemos en mente, y para ello el chef Dani García nos enseña cómo hacer una berenjena diferente en una receta rica y sana para cuando no tienes mucho tiempo y que en poco más de cinco minutos tendrás preparada.
El chef asegura que se puede utilizar cualquier tipo de berenjena para hacer este plato y que el microondas hay que empezar a verlo como un gran aliado en la cocina que no solo sirve para calentar la leche, sino para hacer platos riquísimos como este que nos presenta.
“Hay que quitarse esos tabúes extraños sobre el microondas porque no pasa absolutamente nada y hay que darle más juego. Tiene unas posibilidades enormes”, aconseja el cocinero marbellí, que en esta receta lo utiliza en dos ocasiones para cocinar al vapor.
¿Quieres ver qué hace con la berenjena? Te contamos esta receta con toque asiático, y vegana, para que puedas disfrutarla cualquier día, hasta aquellos en los que no tienes mucho tiempo para cocinar.
La receta de berenjena al microondas de Dani García
Ingredientes
- 1 berenjena
- Kale al gusto
- Sésamo negro
- Sésamo blanco
- 100 gramos de salsa de soja
- 60 gramos de zumo de yuzu o de limón
- 85 gramos de vinagre de arroz
Elaboración
Prepara la berenjena
Lo primero para que luego sea más sencillo quitar la piel es hacerle con un cuchillo unas incisiones circulares.
Luego llévala a un plato y cúbrela con papel film.
Llévala al microondas 5 minutos a 1000 vatios de potencia.
Pélala ayudándote de las incisiones hechas anteriormente.
Para la salsa ponzu
Mezcla la soja, con el zumo de yuzu o de limón y el vinagre de arroz.
Cocina el kale
Pon el kale en un plato hondo y añádele un poco de agua.
Cubre con papel film.
Lleva al microondas 2 minutos a 1000 vatios para que se escalde.
Monta el plato
Corta las berenjenas en tiras.
Colócalas en un plato y añade un poco de la salsa ponzu sobre la berenjena.
Añade un poco de kale y sésamo negro y blanco.