Daniel Brito 05 SEP 2025 - 10:29h.

El chef anima a usar más el microondas con esta espectacular receta de berenjenas

La berenjena es una hortaliza de lo más socorrida que se puede asar fácilmente y luego rellenar, o cortar en rodajas, rebozar y freír para hacer un entrante o acompañamiento delicioso. Sin embargo, las posibilidades de la berenjena van mucho más allá de lo que siempre tenemos en mente, y para ello el chef Dani García nos enseña cómo hacer una berenjena diferente en una receta rica y sana para cuando no tienes mucho tiempo y que en poco más de cinco minutos tendrás preparada.

El chef asegura que se puede utilizar cualquier tipo de berenjena para hacer este plato y que el microondas hay que empezar a verlo como un gran aliado en la cocina que no solo sirve para calentar la leche, sino para hacer platos riquísimos como este que nos presenta.

“Hay que quitarse esos tabúes extraños sobre el microondas porque no pasa absolutamente nada y hay que darle más juego. Tiene unas posibilidades enormes”, aconseja el cocinero marbellí, que en esta receta lo utiliza en dos ocasiones para cocinar al vapor.

¿Quieres ver qué hace con la berenjena? Te contamos esta receta con toque asiático, y vegana, para que puedas disfrutarla cualquier día, hasta aquellos en los que no tienes mucho tiempo para cocinar.

