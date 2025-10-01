Iván Fuente 01 OCT 2025 - 15:30h.

Otra forma de comer fruta y de refrescarse en cualquier momento del año con la receta de un snack o postre delicioso

Cómo hacer en casa helados de chocolate saludables

Los expertos lo reiteran cada vez que tienen ocasión: comer fruta es muy saludable y altamente recomendable. Siempre que pueden inciden en la necesidad de comer varias piezas al día. Algo que en cualquier época del año es de lo más sencillo y apetecible: las frutas ayudan a reforzar nuestro sistema, muchas veces alivian la sensación de sed y nos sacian de manera rápida.

A ello, sin duda, también ayuda la cantidad de frutas que se dan en esta parte del año y el sinfín de recetas y sugerencias que hay para disfrutar de ellas. Por si no hubiera suficientes, hoy os proponemos una forma distinta de comer la fruta y que está muy de moda: congelar la fruta y rayarla con yogur.

Cosas a tener en cuenta

Aunque pueda parecer una operación sencilla y sin complicaciones, lo cierto es que tiene su proceso. Por ejemplo, si se opta por frutas demasiado pequeñas, podríamos tener problemas a la hora de rallarlas por su tamaño, pudiendo incluso llegar a hacernos pequeños cortes en los dedos con el propio rallador.

Otro aspecto a tener en cuenta es el punto de congelación de las piezas de fruta. Si no están bien congeladas o las sacamos un rato antes de rallarlas es posible que pierdan consistencia, haciendo que se rallen peor. Por ello, hay quien prefiere pelar la fruta antes y dejarla en bolsas de congelar o trocearla antes de meterla al congelador, haciendo una variante un poco distinta de esta receta.

Una sugerencia que, por cierto, se puede hacer con diferentes frutas, como la fresa, la naranja, el melocotón, el plátano,… en realidad cualquier fruta nos puede valer.

