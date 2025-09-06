Los mejores bares para ir de tapeo de España, según la Guía Michelin

Daniel Brito 06 SEP 2025 - 10:03h.

La Guía Michelin ha seleccionado algunos de los mejores restaurantes para ir de tapas de toda España

Ruta gastronómica por Cádiz: dónde comer en el paraíso de las tapas

Los inspectores de la Guía Michelin se encargan de buscar la excelencia, esos restaurantes merecedores de ser recomendados o, mejor aún, de lucir una de sus estrellas. No obstante, por el camino encuentran joyas mucho más asequibles que los menús que ofrecen los mejores chefs y que se asemejan a nuestro modo de vida y a ese tapeo que tanto nos gusta. Por eso mismo la guía roja ha hecho una selección con los mejores bares de tapas de España.

La Guía Michelin ha catado bocados fríos y calientes de toda nuestra geografía para hacer esta selección, en la que van desde las barras más clásicas con los pinchos de siempre, hasta bares más modernos, con alma propia. Un viaje gastronómico con sello español que, sin duda, hace la boca agua.

Albalá (Jerez de la Frontera)

“Aquí se viene a disfrutar”, es lo primero que recalca este restaurante de Jerez de la Frontera (calle Divina Pastora, bloque 6) en su página web. Con el chef Israel Ramos a los mandos de los fogones, destacan por una cocina desenfadada, atrevida y llena de sabores donde no hay que perderse su ensaladilla de alistados al vinagre de jerez con espuma de fino, su croqueta de rabo de toro con salsa de setas o sus mollejas en manteca colorá.

Cañete (Barcelona)

Este bar de Barcelona (calle Unió 17) destaca por su “tapeo del fino”, un restaurante con historia donde puedes comer mariscos y pescados frescos que llegan directamente de las lonjas catalanas. El producto de temporada y proximidad es el gran protagonista de su cocina, con verduras de agricultores locales para ofrecer siempre el mejor sabor al comensal. No te pierdas sus anchoas de Santoña o sus boquerones al vinagre de Jerez, además de sus croquetas, la ensaladilla rusa o los berberechos de las rías.

Doppelgänger Bar (Madrid)

En el interior del madrileño Mercado de Antón Martín, en el puesto 44, se encuentra el Doppelgänger Bar, un lugar en el que te apetecerá sentarte para disfrutar de un buen tapeo en pleno centro de Madrid para degustar las creaciones del chef Samy Ali. No dejes de probar cualquiera de sus platos, desde la calabaza agitada, hasta el pollo al ajillo, la cebolleta roll o el guanche masala.

Ganbara (San Sebastián)

No podemos hablar de tapas sin pisar el norte. Ganbara se encuentra en la calle San Jerónimo 21, donde llevan más de 25 años siendo una de las grandes referencias gastronómicas de la ciudad con una selección de pinchos exquisita. Desde anchoas al ajillo, hongos y setas de temporada, ostras, chipirones en su tinta hasta trufa fresca, cardo o foie fresco a la plancha. Comer aquí es todo un lujo.

Gran Sol (Hondarribia, Guipúzcoa)

La ruta sigue en el norte en la calle San Pedro 65 de Hondarribia, en un bar que rinde homenaje con su nombre a un caladero del Atlántico Norte por la tradición pesquera del pueblo. Sus pinchos no dejan indiferente a ningún paladar que tenga la oportunidad de catarlos.

La Barra de Cañabota (Sevilla)

El hermano pequeño de Cañabota está a solo unos metros, en la calle Orfila 5, donde las elaboraciones son más sencillas, en forma de tapa, pero no por ello menos gustosas y ricas. Un espacio informal que respira el ambiente de una barra clásica donde comer el mejor pescado y marisco, pero también una buena croqueta o ensaladilla acompañado siempre de la mejor cerveza o vermú.

Las Lías de Bilbao (Bilbao)

Bilbao es uno de los grandes paraísos de las tapas y los pintxos, por eso nunca hay que olvidarse de pasar por la calle Juan Ajuriaguerra Kalea 14, donde el buen servicio y la buena comida están garantizadas. No solo con su tapeo, también con un menú degustación exquisito donde destacan sus zamburiñas rellenas de txangurro, su steak tartar o esa torrija caramelizada para la que siempre hay que dejar un hueco.

Manero (Alicante)

Un gastrobar ubicado en la calle Médico Manero Mollá 7 donde llevan la cocina tradicional a un punto más refinado, no por ello perdiendo la esencia de cada uno de los productos con los que trabajan sus platos. La alcachofa confitada es uno de sus platos más populares, aunque no hay que perderse su variedad de ensaladas o de tomates, así como su ventresca de bonito o sus salazones.

Taberna el nº 10 (Córdoba)

En pleno centro de Córdoba (calle Romero 10) se puede no solo disfrutar de las mejores tapas, también de grandes vinos en un espacio dedicado a la DO Montilla-Moriles. Como no podía ser de otra forma, en su visita hay que probar su flamenquín de lomo y jamón ibérico, pero también su cazón en adobo, la mojama de atún rojo o su salmorejo con jamón ibérico.

Tragatá Ronda (Ronda)

Disfrutar del tapeo en Ronda es posible aquí (calle Nueva 4) con la cocina del chef Benito Gómez, que cuenta con dos estrellas Michelin en su restaurante Bardal, aunque en Tragatá Ronda prepara una propuesta más desenfadada, donde no falta la cocina andaluza, pero tampoco su tortilla campera con salchichón de chivo malagueño, pimientos fritos y mayo de aceite de oliva virgen extra, su ensaladilla rusa o el tomate de huevo de toro con aceite de albahaca y menta.

Umm No solo tapas (Logroño)

Esta lista la despide un bar de Logroño (calle Marqués de Vallejo 10), donde el chef Álex García pone toda su experiencia en la creación de nuevas propuestas para crear bocados exquisitos. Podrás encontrar tapas y raciones de todo tipo y para todos los gustos para comer en barra o en mesa alta.