Daniel Brito 04 NOV 2025 - 13:08h.

El chef asturiano propone una receta de coliflor exquisita para comerla de una manera diferentes y con una preparación sencilla

La receta de los nachos españoles del chef José Andrés: "Inspiración vasca"

Compartir







Todo el que siga al chef José Andrés sabe que a través de sus redes sociales y de otros canales, como su newsletter Longer Tables, da diferentes recomendaciones sobre dónde comer, cómo emplear en la cocina los productos de temporada o algunas recetas con las que sacar el máximo rendimiento a esos ingredientes y conseguir platos diferentes y dignos de grandes chefs con los que sorprender a tus comensales.

Entre las últimas publicaciones de su newsletter el cocinero afincado en Estados Unidos pone el ojo en la coliflor, una verdura que está de temporada y que se consigue fácilmente, además de ser mucho más versátil de lo que creemos en la cocina, tal y como muestra con la receta que enseña a hacer y que hace de la coliflor un ingrediente apto para cualquier paladar, incluso para los niños.

“La receta de hoy celebra una verdura sencilla, pero deliciosa que está empezando a estar de temporada, convirtiéndola en la protagonista de la cena”, dice el cocinero en la publicación, y esa verdura no es otra que la coliflor. Pero el asturiano no la prepara de cualquier forma, sino que cocina “unos filetes gruesos de coliflor con un toque ahumado” junto a un cremoso puré de coliflor y una salsa fresca.

José Andrés explica para darle el toque final al plato añade unos piñones tostados y un poco de limón que le aporta al plato un toque más mediterráneo. No obstante, el chef también cuenta que si lo que prefieres es un toque más picante, lo que puedes añadir es harissa, chile u hojuelas de pimiento rojo.