Pandoro o panettone: cómo diferenciar los dos dulces navideños de origen italiano

El pandoro y panettone son dos dulces típicos de Italia que se han popularizado en España y que son muy diferentes pese a parecer similares

Nuestra mesa en Navidad suele tener un toque italiano, ya que en muchos hogares a la hora del postre se sirve un panettone o un pandoro, ambos bizcochos de origen italiano y típicos en estas fechas navideñas. Sin embargo, no son pocos los que llaman a ambos panettone, quizá porque es el que más acostumbrados estamos a ver y es el más popular, al menos en España, donde incluso hay un concurso para elegir el mejor panettone artesano que se hace.

Sin duda, el panettone se ha hecho un hueco en la gastronomía española durante la Navidad, pero también encontramos al pandoro. Pueden parecer muy similares, pero lo cierto es que ni la forma ni la receta son iguales, lo que ya nos da pistas para diferenciarlos, por eso te contamos las características de cada uno para que sepas cuál elegir según tus gustos.

Orígenes distintos

Ninguno de los dos bizcochos surgió de la misma manera. El pandoro se remonta al siglo XIX, en Verona, un plato que se solía servir a la clase noble y que, si lo traducimos, su nombre significa ‘pan de oro’. En cambio, el panettone se cree que surgió en Milán, allá por el siglo XV, creando un pan dulce con frutas secas. Pero más allá de sus orígenes diferentes, en aspecto y sabor también cuentan con diferencias.

A la hora de hacer la receta tienen ingredientes comunes como pueden ser los huevos, la mantequilla o la harina, pero los ingredientes que les dan personalidad marcan la diferencia. El panettone siempre tiene una masa más aireada y lleva pasas y otras frutas confitadas que le dan un toque cítrico, aunque con el tiempo se pueden encontrar muchas versiones distintas. Sin embargo, el pandoro cuenta con una consistencia más firme, sin pasas u otras frutas, y un resultado más suave con un aroma a mantequilla y avainillado.

La forma, clave para diferenciarlos

Pero sin duda lo que más te ayudará a diferenciarlos es la forma de cada uno. Por una parte, el panettone es más redondo, con una base cilíndrica que le da el uso de un molde especial que le permite aumentar el volumen uniformemente, algo más ancho en la parte superior, sirviéndose siempre en rebanadas verticales que dejen ver su interior.

En cambio, el pandoro también tiene una forma redondeada alta, pero con forma de estrella de ocho puntas que, al cortarse, dejan ver su interior dorado que le da nombre. Suave y esponjoso, se suele servir con un poco de azúcar glas por encima que simula la nieve y el espíritu navideño del postre.