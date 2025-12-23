Daniel Brito 23 DIC 2025 - 13:00h.

Si quieres servir pescado en vez de carne en Navidad, el lenguado Wellington de Dani García es una opción original y riquísima para sorprender a tus invitados

Cuando llega Navidad son muchos los que optan por hacer recetas especiales que reservan para las veladas navideñas, ya sea la de Nochebuena o la de Nochevieja. El marisco es un producto que no suele faltar en las mesas, optando cada familia por lo que más se ajuste a sus gustos y bolsillo, pero también la carne tiene un lugar privilegiado, donde el cordero o el solomillo de vaca suelen estar entre las piezas más demandas. Esta última se suele hacer como solomillo Wellington, una preparación que no es complicada, pero que sí tiene su complejidad para que el hojaldre quede crujiente tanto por arriba como por abajo.

Pero también hay quien está cansado de la carne y prefiere otro plato como principal, algo de pescado. Ahora bien, ¿cómo prepararlo? Se puede hacer un pescado al horno, pero también reinterpretar el solomillo Wellington de siempre con pescado, en concreto con lenguado, como lo prepara el chef Dani García.

El chef da una idea para hacer esta receta con pescado de forma sencilla. “Sé que es una receta que puede dar miedo”, confiesa, por ello explica esta versión más fácil que prepara con lenguado y que, según él “te va a salvar la Navidad. Un plato clásico para empezar una nueva tradición en casa”.

Para el chef andaluz la clave para que un Wellington salga bien, ya sea este de pescado que enseña a hacer o el de siempre con carne, es la cocción uniforme de toda la pieza que permita que el hojaldre quede crujiente por fuera y jugoso por dentro. ¿Quieres saber cómo hacer? Aquí va su receta.

