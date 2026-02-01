Ensaladilla rumana o ensalada biof: una receta sana y no tan conocida
Se trata de una receta muy similar a la ensaladilla rusa, pero en este caso está hecha con pollo
Uno de los aspectos positivos de la globalización, sin duda, es el intercambio cultural que se da. Una situación a la que la gastronomía no es ajena, como lo demuestran las decenas y decenas de ejemplos que tenemos en nuestro entorno más inmediato. Basta salir a la calle y echar un ojo a la especialidad de los restaurantes que nos rodean para comprobar como el influjo de otras regiones se nota en nuestra forma de comer.
Es un hecho: la influencia de otras culturas también se deja ver en la cocina casera. La globalización hace que se consuman frutas típicas de otras latitudes, que se apliquen usos y costumbres habituales en otros lares, pero que, hasta hace poco, eran desconocidos en España. Un ejemplo de ello es la receta que traemos hoy: ensaladilla rumana o ensalada biof. Un plato que lleva su origen en el nombre y que es muy parecido a la ensaladilla rusa.
La ensaladilla rusa y su versión rumana son dos platos muy similares, en el fondo y en la forma. La versión rumana añade pollo, pepinillos y aceitunas, aunque estos dos últimos ya han aparecido en alguna que otra versión del tradición plato con apellido ruso. Sea como fuere, hoy os explicamos paso a paso como hacer la ensalda biof, un plato muy interesante, saciante y fácil de elaborar.
Cómo hacer la ensaladilla rumana
Ingredientes
- 6 patatas medianas
- 3 zanahorias
- 1 pechuga de pollo
- 5 pepinillos encurtidos
- 100 gramos de judías verdes
- 2 huevos
- Aceitunas
- Aceite de oliva
- Mayonesa
- Sal
Elaboración
Cocemos los ingredientes
Echamos las patatas sin pelar en una olla con agua y las ponemos a cocer durante unos 20 minutos. Cuando lleven 10 minutos añadimos las zanahorias peladas.
Cuando acaben de cocerse sacamos las patatas, las dejamos atemperar y entonces las pelamos y las cortamos en forma de daditos. Repetimos con las zanahorias.
Cocinamos la pechuga de pollo y los huevos
En una sartén, echamos un chorrito de aceite y cocinamos la pechuga de pollo hasta que esté doradita. Mientras tanto, ponemos los huevos a cocer un un cazo.
Una vez que esté lista la pechuga la cortamos en trocitos pequeños, también en forma de cuadraditos.
Preparamos el resto de ingredientes
Echamos en un recipiente los huevos cocidos, las aceitunas, los pepinillos y las judías verdes y lo vamos cortando todo en trocitos pequeños, similares a los anteriores.
Juntamos todo
Echamos todos los ingredientes en una fuente y los mezclamos. Añadimos mayonesa al gusto y lo damos vuelta para que se mezcle bien. Consejo: mejor dar las vueltas en círculos para no romper las patatas
Lo enfriamos
Cuando esté bien mezclado, lo metemos en la nevera. Este plato se disfruta mucho frío, especialmente en el buen tiempo, pero también es sabroso a temperatura ambiente acompañado de picos y regañás de pan.