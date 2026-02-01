Iván Fuente 01 FEB 2026 - 13:00h.

Se trata de una receta muy similar a la ensaladilla rusa, pero en este caso está hecha con pollo

La hamburguesa al estilo japonés de Dani García: cómo hacer la katsu burger

Compartir







Uno de los aspectos positivos de la globalización, sin duda, es el intercambio cultural que se da. Una situación a la que la gastronomía no es ajena, como lo demuestran las decenas y decenas de ejemplos que tenemos en nuestro entorno más inmediato. Basta salir a la calle y echar un ojo a la especialidad de los restaurantes que nos rodean para comprobar como el influjo de otras regiones se nota en nuestra forma de comer.

Es un hecho: la influencia de otras culturas también se deja ver en la cocina casera. La globalización hace que se consuman frutas típicas de otras latitudes, que se apliquen usos y costumbres habituales en otros lares, pero que, hasta hace poco, eran desconocidos en España. Un ejemplo de ello es la receta que traemos hoy: ensaladilla rumana o ensalada biof. Un plato que lleva su origen en el nombre y que es muy parecido a la ensaladilla rusa.

La ensaladilla rusa y su versión rumana son dos platos muy similares, en el fondo y en la forma. La versión rumana añade pollo, pepinillos y aceitunas, aunque estos dos últimos ya han aparecido en alguna que otra versión del tradición plato con apellido ruso. Sea como fuere, hoy os explicamos paso a paso como hacer la ensalda biof, un plato muy interesante, saciante y fácil de elaborar.