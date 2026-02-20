Lía Gómez 20 FEB 2026 - 16:00h.

El cantante, cocinero antes de saltar a la fama, ha mostrado cómo hacer una lasaña sencilla en casa

La historia de Guille Toledano tiene su miga… y nunca mejor dicho. Porque resulta que este cantante de la localidad de Cabanillas del Campo en Guadalajara aparcó los fogones -más o menos- para entrar en la academia más aclamada del panorama musical español, la de Operación Triunfo, para pelear por su sueño: ser cantante. Aunque la realidad es que la cocina le ha acompañado durante su exposición pública, como deja claro en sus redes sociales y como ha sido el caso de esta lasaña “improvisada” y sencilla que te vamos a enseñar a hacer.

Vaya por delante que antes de saltar a la fama hace unos meses, Guille Toledano era cocinero en un restaurante y en más de una ocasión ha presumido de que su plato estrella es el arroz con bogavante, receta que llegó a preparar dentro de la academia en pleno directo para sus compañeros de edición, demostrando sus dotes culinarias.

De ahí que ahora no sorprenda cuando se ve por las redes sociales a Guille Toledano haciendo alguna receta, como la de la lasaña “improvisada” que vamos a aprender a hacer en esta ocasión y de la que dio el paso a paso para poder replicarla sin problema en casa y con algún que otro truco para que te salga perfecta.

La lasaña improvisada de Guille Toledano Personas 4 pax. Tiempo 1 h. 35 min. Dificultad Media Ingredientes Para la lasaña 1 cebolla grande

4 zanahorias

2 apios

2 dientes de ajo

1 bandeja de champiñones enteros

800 gramos de tomate triturado en lata

170 gramos de tomate concentrado en lata

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Vino blanco

Medio kilo de carne picada

Una cuña de queso parmesano o grana padano

2 paquetes de placas para lasaña precocidas (de las que son directas para horno sin necesidad de hervir)

Queso rallado Para la bechamel 50 gramos de mantequilla

50 gramos de harina de trigo

600 mililitros de leche entera

Sal

Una cucharadita de nuez moscada

Dos cucharaditas de trufa Elaboración Prepara el relleno Picamos la cebolla y la ponemos a sofreír en una sartén con un chorreoncito de aceite de oliva y un poco de sal. Picamos la zanahoria en trocitos pequeños y el apio y los incorporamos a la sartén cuando la cebolla haya empezado a dorarse. A continuación, picamos los dos ajos y los añadimos a la sartén. Mientras dejamos que se poche la verdura, lavamos los champiñones y los troceamos. Una vez estén ya picados, los añadimos a la sartén. Una vez esté pochada la verdura, que suele tardar en total unos 20 minutos aproximadamente, añadimos la carne picada y removemos bien. Añadimos un chorreón de vino blanco, sal y pimienta al gusto y dejamos que todo se cocine. Cuando se haya evaporado el vino, le añadimos los 170 gramos de tomate concentrado y el bote de tomate triturado de 800 gramos. Removemos y lo dejamos cocinar. Lo dejamos 10 minutos y añadimos queso gran padano o parmesano rayado al gusto y removemos. Lo dejamos que se funda y reservamos. Para la bechamel Para la bechamel, ponemos una sartén en el fuego y añadimos los 50 gramos de mantequilla. Una vez esté fundida, añadimos la misma cantidad de harina y removemos hasta que se forme una especie de pasta. A la par, calentamos un minuto la leche en el microondas, porque esto ayudará a que se integre mejor. Cuando tengamos la pasta formada por la mantequilla y la harina, vamos agregando la leche poco a poco, pero sin parar de remover con una varilla, haciendo movimientos circulares, para evitar que se formen grumos. Cuando tengamos toda la leche agregada, probamos para añadir la sal y le añadimos también el toque de nuez moscada y un par de cucharaditas de trufa (al gusto). Removemos todo y reservamos. Prepara la lasaña Precalentamos el horno a 180 grados. En una bandeja de horno grande (de unos 2,7 litros de capacidad) vamos poniendo directamente las placas para lasaña -de las que son directas al horno precocinadas sin hervir- y cubrimos todo el fondo. Añadimos encima de las placas una capa del relleno y encima de este repetimos con una capa de bechamel. Le rayamos un poco más de queso gran padano o parmesano y cubrimos con más placas. Repetimos el proceso tantas veces como capas queramos que tenga nuestra lasaña y en la última capa, dejamos el relleno cubierto con la bechamel. Metemos nuestra lasaña en el horno y la dejamos aproximadamente 25 minutos. Una vez pase ese tiempo, le añadimos el queso rallado hasta cubrir la parte de arriba. Lo volvemos a meter en el horno hasta que gratine… y ya estaría lista para servir.