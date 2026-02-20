El cantante, cocinero antes de saltar a la fama, ha mostrado cómo hacer una lasaña sencilla en casa
La historia de Guille Toledano tiene su miga… y nunca mejor dicho. Porque resulta que este cantante de la localidad de Cabanillas del Campo en Guadalajara aparcó los fogones -más o menos- para entrar en la academia más aclamada del panorama musical español, la de Operación Triunfo, para pelear por su sueño: ser cantante. Aunque la realidad es que la cocina le ha acompañado durante su exposición pública, como deja claro en sus redes sociales y como ha sido el caso de esta lasaña “improvisada” y sencilla que te vamos a enseñar a hacer.
Vaya por delante que antes de saltar a la fama hace unos meses, Guille Toledano era cocinero en un restaurante y en más de una ocasión ha presumido de que su plato estrella es el arroz con bogavante, receta que llegó a preparar dentro de la academia en pleno directo para sus compañeros de edición, demostrando sus dotes culinarias.
De ahí que ahora no sorprenda cuando se ve por las redes sociales a Guille Toledano haciendo alguna receta, como la de la lasaña “improvisada” que vamos a aprender a hacer en esta ocasión y de la que dio el paso a paso para poder replicarla sin problema en casa y con algún que otro truco para que te salga perfecta.
La lasaña improvisada de Guille Toledano
Ingredientes
Para la lasaña
- 1 cebolla grande
- 4 zanahorias
- 2 apios
- 2 dientes de ajo
- 1 bandeja de champiñones enteros
- 800 gramos de tomate triturado en lata
- 170 gramos de tomate concentrado en lata
- Aceite de oliva
- Sal
- Pimienta
- Vino blanco
- Medio kilo de carne picada
- Una cuña de queso parmesano o grana padano
- 2 paquetes de placas para lasaña precocidas (de las que son directas para horno sin necesidad de hervir)
- Queso rallado
Para la bechamel
- 50 gramos de mantequilla
- 50 gramos de harina de trigo
- 600 mililitros de leche entera
- Sal
- Una cucharadita de nuez moscada
- Dos cucharaditas de trufa
Elaboración
Prepara el relleno
Picamos la cebolla y la ponemos a sofreír en una sartén con un chorreoncito de aceite de oliva y un poco de sal.
Picamos la zanahoria en trocitos pequeños y el apio y los incorporamos a la sartén cuando la cebolla haya empezado a dorarse. A continuación, picamos los dos ajos y los añadimos a la sartén.
Mientras dejamos que se poche la verdura, lavamos los champiñones y los troceamos. Una vez estén ya picados, los añadimos a la sartén.
Una vez esté pochada la verdura, que suele tardar en total unos 20 minutos aproximadamente, añadimos la carne picada y removemos bien.
Añadimos un chorreón de vino blanco, sal y pimienta al gusto y dejamos que todo se cocine.
Cuando se haya evaporado el vino, le añadimos los 170 gramos de tomate concentrado y el bote de tomate triturado de 800 gramos. Removemos y lo dejamos cocinar.
Lo dejamos 10 minutos y añadimos queso gran padano o parmesano rayado al gusto y removemos. Lo dejamos que se funda y reservamos.
Para la bechamel
Para la bechamel, ponemos una sartén en el fuego y añadimos los 50 gramos de mantequilla. Una vez esté fundida, añadimos la misma cantidad de harina y removemos hasta que se forme una especie de pasta.
A la par, calentamos un minuto la leche en el microondas, porque esto ayudará a que se integre mejor.
Cuando tengamos la pasta formada por la mantequilla y la harina, vamos agregando la leche poco a poco, pero sin parar de remover con una varilla, haciendo movimientos circulares, para evitar que se formen grumos.
Cuando tengamos toda la leche agregada, probamos para añadir la sal y le añadimos también el toque de nuez moscada y un par de cucharaditas de trufa (al gusto). Removemos todo y reservamos.
Prepara la lasaña
Precalentamos el horno a 180 grados.
En una bandeja de horno grande (de unos 2,7 litros de capacidad) vamos poniendo directamente las placas para lasaña -de las que son directas al horno precocinadas sin hervir- y cubrimos todo el fondo.
Añadimos encima de las placas una capa del relleno y encima de este repetimos con una capa de bechamel. Le rayamos un poco más de queso gran padano o parmesano y cubrimos con más placas.
Repetimos el proceso tantas veces como capas queramos que tenga nuestra lasaña y en la última capa, dejamos el relleno cubierto con la bechamel.
Metemos nuestra lasaña en el horno y la dejamos aproximadamente 25 minutos. Una vez pase ese tiempo, le añadimos el queso rallado hasta cubrir la parte de arriba.
Lo volvemos a meter en el horno hasta que gratine… y ya estaría lista para servir.