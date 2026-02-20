Logo de GastroGastro
La lasaña "improvisada" del cantante Guille Toledano que puedes hacer en casa

El cantante Guille Toledano
Guille Toledano, durante una actuación en OT. Instagram @ot2025.guilletoledano
La historia de Guille Toledano tiene su miga… y nunca mejor dicho. Porque resulta que este cantante de la localidad de Cabanillas del Campo en Guadalajara aparcó los fogones -más o menos- para entrar en la academia más aclamada del panorama musical español, la de Operación Triunfo, para pelear por su sueño: ser cantante. Aunque la realidad es que la cocina le ha acompañado durante su exposición pública, como deja claro en sus redes sociales y como ha sido el caso de esta lasaña “improvisada” y sencilla que te vamos a enseñar a hacer.

Vaya por delante que antes de saltar a la fama hace unos meses, Guille Toledano era cocinero en un restaurante y en más de una ocasión ha presumido de que su plato estrella es el arroz con bogavante, receta que llegó a preparar dentro de la academia en pleno directo para sus compañeros de edición, demostrando sus dotes culinarias.

De ahí que ahora no sorprenda cuando se ve por las redes sociales a Guille Toledano haciendo alguna receta, como la de la lasaña “improvisada” que vamos a aprender a hacer en esta ocasión y de la que dio el paso a paso para poder replicarla sin problema en casa y con algún que otro truco para que te salga perfecta.

La lasaña improvisada de Guille Toledano

Personas4 pax.
Tiempo1 h. 35 min.
DificultadMedia

Ingredientes

Para la lasaña

  • 1 cebolla grande
  • 4 zanahorias
  • 2 apios
  • 2 dientes de ajo
  • 1 bandeja de champiñones enteros
  • 800 gramos de tomate triturado en lata
  • 170 gramos de tomate concentrado en lata
  • Aceite de oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Vino blanco
  • Medio kilo de carne picada
  • Una cuña de queso parmesano o grana padano
  • 2 paquetes de placas para lasaña precocidas (de las que son directas para horno sin necesidad de hervir)
  • Queso rallado

Para la bechamel

  • 50 gramos de mantequilla
  • 50 gramos de harina de trigo
  • 600 mililitros de leche entera
  • Sal
  • Una cucharadita de nuez moscada
  • Dos cucharaditas de trufa

Elaboración

  1. Prepara el relleno

    Picamos la cebolla y la ponemos a sofreír en una sartén con un chorreoncito de aceite de oliva y un poco de sal.

    Picamos la zanahoria en trocitos pequeños y el apio y los incorporamos a la sartén cuando la cebolla haya empezado a dorarse. A continuación, picamos los dos ajos y los añadimos a la sartén.

    Mientras dejamos que se poche la verdura, lavamos los champiñones y los troceamos. Una vez estén ya picados, los añadimos a la sartén.

    Una vez esté pochada la verdura, que suele tardar en total unos 20 minutos aproximadamente, añadimos la carne picada y removemos bien.

    Añadimos un chorreón de vino blanco, sal y pimienta al gusto y dejamos que todo se cocine.

    Cuando se haya evaporado el vino, le añadimos los 170 gramos de tomate concentrado y el bote de tomate triturado de 800 gramos. Removemos y lo dejamos cocinar.

    Lo dejamos 10 minutos y añadimos queso gran padano o parmesano rayado al gusto y removemos. Lo dejamos que se funda y reservamos.

  2. Para la bechamel

    Para la bechamel, ponemos una sartén en el fuego y añadimos los 50 gramos de mantequilla. Una vez esté fundida, añadimos la misma cantidad de harina y removemos hasta que se forme una especie de pasta.

    A la par, calentamos un minuto la leche en el microondas, porque esto ayudará a que se integre mejor.

    Cuando tengamos la pasta formada por la mantequilla y la harina, vamos agregando la leche poco a poco, pero sin parar de remover con una varilla, haciendo movimientos circulares, para evitar que se formen grumos.

    Cuando tengamos toda la leche agregada, probamos para añadir la sal y le añadimos también el toque de nuez moscada y un par de cucharaditas de trufa (al gusto). Removemos todo y reservamos.

  3. Prepara la lasaña

    Precalentamos el horno a 180 grados.

    En una bandeja de horno grande (de unos 2,7 litros de capacidad) vamos poniendo directamente las placas para lasaña -de las que son directas al horno precocinadas sin hervir- y cubrimos todo el fondo.

    Añadimos encima de las placas una capa del relleno y encima de este repetimos con una capa de bechamel. Le rayamos un poco más de queso gran padano o parmesano y cubrimos con más placas.

    Repetimos el proceso tantas veces como capas queramos que tenga nuestra lasaña y en la última capa, dejamos el relleno cubierto con la bechamel.

    Metemos nuestra lasaña en el horno y la dejamos aproximadamente 25 minutos. Una vez pase ese tiempo, le añadimos el queso rallado hasta cubrir la parte de arriba.

    Lo volvemos a meter en el horno hasta que gratine… y ya estaría lista para servir.

