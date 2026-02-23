Crema de verduras al estilo thai: una receta fácil que se hace en airfryer

Ana Valverde 23 FEB 2026 - 08:30h.

Sin olla o cazo: así es la crema de verduras rápida que puedes preparar asando tus ingredientes en la freidora de aire

Crema de setas variadas y queso azul: la receta con sabor a otoño para días de frío

Los platos de cuchara forman parte de nuestra esencia y tradición gastronómica, sea invierno o sea verano (que no siempre tienen que ser sopas o cremas calientes). Sin embargo, es cierto que durante los meses de más frío estos platos están más presentes en nuestras dietas al ser reconfortantes, nutritivos y perfectos para reforzar nuestro sistema inmunitario. Bien es cierto que en ocasiones nos puede dar algo de pereza preparar esas cremas o sopas, pero hay formas de cocinarlas muy sencillas que te permiten tenerlas listas en poco tiempo.

Una de esas cremas es la que nos enseña a hacer la cocinera Ana Valverde en un nuevo vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’, en el que con unas pocas verduras y unas especias que le dan un toque thai, consigue una crema diferente, rica y muy fácil de hacer, ya que no vas a tener que sacar ningún cazo u olla de los armarios, sino que estas se van a cocinar en la freidora de aire.

De esta manera, la propuesta de Ana Valverde con su crema de verduras al estilo thai en airfryer es cocinarlas primero en el aparato hasta que estén bien hechas para posteriormente llevarlas a una batidora donde conseguirás tu crema ideal para recomponer tu cuerpo en la cena antes de irte a dormir.

Cómo hacer la crema de verduras al estilo thai Personas 2 pax. Tiempo 45 min. Dificultad Baja Ingredientes 1 tomate grande o 2 medianos

4 zanahorias medianas

1 boniato

1 cebolla roja o 1 chalota

1 cucharadita pasta de curry

1 taza caldo de verduras

1 lata leche de coco (o al gusto)

1 cucharada de soja

Sal

Yogur de coco (opcional)

Semillas (opcional) Elaboración Paso a paso En el vídeo Ana Valverde te explica paso a paso cómo hacer esta crema de verduras en la que no vas a tener que encender los fogones ni sacar una olla, ya que las verduras se preparan en freidora de aire y luego se van directamente a la batidora para conseguir una crema riquísima y llena de sabor.

Crema de verduras antiinflamatoria

En uno de los últimos vídeos de 'Cremas y sopas fáciles' la cocinera Ana Valverde nos mostraba cómo preparar una crema de verduras antiinflamatoria, ideal para comidas y cenas ligeras. Esta receta, además de reconfortante, está llena de nutrientes y de sabor gracias a la mezcla de verduras y de especias que la van a convertir en tu próxima crema favorita para los días de frío.