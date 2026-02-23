Daniel Brito 23 FEB 2026 - 17:00h.

El delantero del Barça es un fiel defensor de la paella valenciana y su favorita lleva dos carnes diferentes, aunque reconoce que no se le da muy bien hacerla

Pedri y el efecto del ayuno intermitente: "Me siento mucho mejor desde que lo hago"

Compartir







Para los deportistas, más allá del entreno que hacen casi a diario, la alimentación es un pilar fundamental para poder rendir y ofrecer a su cuerpo todos los nutrientes y el resto de las sustancias que necesitan para mantenerse en forma. Por eso mismo es frecuente que, en deportes como el fútbol, se retroalimenten entre ellos con consejos nutricionales, dietas, o alimentos que les funcionan. Que es precisamente lo que pasó hace tiempo entre Pedri y Ferran Torres.

Tal y como el canario explicó hace tiempo, se había sumido en la tendencia del ayuno intermitente haciendo dos comidas al día, el almuerzo y la cena, exceptuando los días de partido. Una forma de alimentación que no comenzó por casualidad, sino que lo hizo por recomendación de su compañero en el F. C. Barcelona y en la Selección Española, además de amigo, Ferran Torres.

PUEDE INTERESARTE El fruto seco al que Pedri se considera "adicto": sus beneficios para el control del peso

El valenciano ha hablado en alguna ocasión de su alimentación y de sus platos favoritos. En verano de 2024 el delantero valenciano explicó en 'Men’s Health' que no siempre había cuidado su alimentación como debía. “Antes comía peor y me gustaba mucho el dulce, la comida basura, hamburguesas, pizzas y demás, pero al final te das cuenta de que cuando cuidas la alimentación, se nota muchísimo. A nivel muscular se nota una barbaridad, sobre todo a la hora de recuperar y tener menos lesiones”, contó.

No obstante, Ferran Torres admitió hace tiempo a 'Mundo Deportivo' que su comida favorita, aunque no pueda comerla siempre, sino en días puntuales, es la pizza, eso si no cuenta con sus raíces, ya que si lo hace así, la paella es sin duda lo que más le gusta. Su recomendación en la valenciana tradicional, “de pollo y conejo”, pese a que no llega a atreverse a cocinarla porque “igual no saldría muy buena, pero lo intentaría”.