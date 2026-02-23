El delantero del Barça es un fiel defensor de la paella valenciana y su favorita lleva dos carnes diferentes, aunque reconoce que no se le da muy bien hacerla
Pedri y el efecto del ayuno intermitente: "Me siento mucho mejor desde que lo hago"
Para los deportistas, más allá del entreno que hacen casi a diario, la alimentación es un pilar fundamental para poder rendir y ofrecer a su cuerpo todos los nutrientes y el resto de las sustancias que necesitan para mantenerse en forma. Por eso mismo es frecuente que, en deportes como el fútbol, se retroalimenten entre ellos con consejos nutricionales, dietas, o alimentos que les funcionan. Que es precisamente lo que pasó hace tiempo entre Pedri y Ferran Torres.
Tal y como el canario explicó hace tiempo, se había sumido en la tendencia del ayuno intermitente haciendo dos comidas al día, el almuerzo y la cena, exceptuando los días de partido. Una forma de alimentación que no comenzó por casualidad, sino que lo hizo por recomendación de su compañero en el F. C. Barcelona y en la Selección Española, además de amigo, Ferran Torres.
El valenciano ha hablado en alguna ocasión de su alimentación y de sus platos favoritos. En verano de 2024 el delantero valenciano explicó en 'Men’s Health' que no siempre había cuidado su alimentación como debía. “Antes comía peor y me gustaba mucho el dulce, la comida basura, hamburguesas, pizzas y demás, pero al final te das cuenta de que cuando cuidas la alimentación, se nota muchísimo. A nivel muscular se nota una barbaridad, sobre todo a la hora de recuperar y tener menos lesiones”, contó.
No obstante, Ferran Torres admitió hace tiempo a 'Mundo Deportivo' que su comida favorita, aunque no pueda comerla siempre, sino en días puntuales, es la pizza, eso si no cuenta con sus raíces, ya que si lo hace así, la paella es sin duda lo que más le gusta. Su recomendación en la valenciana tradicional, “de pollo y conejo”, pese a que no llega a atreverse a cocinarla porque “igual no saldría muy buena, pero lo intentaría”.
Cómo hacer la paella valenciana de pollo y conejo
Ingredientes
- 400 gramos de arroz bomba
- Medio pollo troceado
- Medio conejo troceado
- 200 gramos de judías verdes planas
- 100 gramos de garrofó
- 200 gramos de tomate triturado o rallado
- Azafrán en hebras
- Pimentón dulce
- Aceite de oliva virgen extra
- Romero
- Sal
- Agua
Elaboración
Empieza el cocinado
Añade en la paella aceite de oliva y cuando esté caliente añade la carne y cocina a fuego medio hasta que esté bien dorado.
Luego incorpora las judías verdes y el garrofó.
Agrega el tomate rallado y el pimentón y mezcla todo bien para que los sabores se integren.
Incorpora el agua
Llena la paella de agua y deja que hierva a fuego medio durante una media hora para que se cree un buen caldo. Agrega un poco de sal.
El arroz
Pasado el tiempo, echar el arroz y las hebras de azafrán y deja que cocine unos 10 minutos a fuego fuerte (añade un poco más de agua si es necesario).
Luego baja a fuego medio y deja cocinar entre 10 y 15 minutos más sin remover.
Cuando el caldo se haya consumido, si quieres socarrat sube el fuego al máximo como mucho un minuto.
Apaga el fuego y deja que repose con unas ramas de romero por encima.