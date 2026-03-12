Te contamos cómo hacer este clásico infantil de manera sana y rápida en casa
Las galletas caseras con dos ingredientes que se hacen en cinco minutos
La rutina diaria muchas veces reduce el tiempo para preparar comidas y cenas que sean saludables y adecuadas para nosotros y nuestros hijos. Otras veces, el sinfín de quehaceres diarios ahoga la creatividad culinaria y terminamos por repetir una sucesión de platos que, por mucho que nos gusten, acaban por aburrirnos. Y a nuestros hijos, claro.
Por esas y otras muchas razones, es habitual que acudamos a internet en busca de una receta rápida y sencilla y, por supuesto, saludable. Para ayudar con esa labor, en Gastro hoy traemos una propuesta que es un clásico de la comida rápida, pero que con esta receta la adaptamos a nuestras necesidades: sencilla de elaborar, igualmente rápida y mucho más saludable.
La receta que proponemos no es otra que unos nuggets de pollo hechos con la freidora de aire. En poco más de 20 minutos tenemos listo este plato que encanta a los más pequeños de la casa. Para elaborarla, además no hace falta ningún ingrediente que no tengamos habitualmente en casa, por lo que nos puede sacar de un apuro.
Receta de nuggets de pollo saludables
Ingredientes
- 500 gramos de pechuga de pollo
- 4 rebanadas de pan de molde sin corteza
- 120 gramos de queso crema
- 120 mililitros de leche
- 2 huevos
- 4 gramos de ajo en polvo
- 4 gramos de sal
- Pan rallado para empanar
- Aceite de oliva en spray
Elaboración
Con la pechuga
Revisamos que las pechugas no tengan restos de tendones y la cortamos en trozos de un par de centímetros como paso previo a picarla. Se puede hacer a mano o con un robot de cocina.
Preparamos la masa
Una vez que hayamos picado la pechuga añadimos el pan de molde troceado, el queso crema, la leche, la sal y el ajo en polvo y lo mezclamos todo bien, hasta que tengamos una pasta uniforme y todos los ingredientes estén integrados. Si queremos, podemos volver a triturar, para que quede la masa lo más suave posible.
Preparamos el empanado
Batimos los huevos en un plato y echamos el pan rallado en otro. Después cogemos la masa y vamos haciendo bolitas que pasaremos primero por el huevo y después por el pan rallado. Cuando las tengamos listas, las podemos colocar directamente en la bandeja de la airfryer. Eso sí, antes de meterlas deberemos rociar un poco de aceite de oliva en la bandeja. También rociaremos las bolas antes de encender la freidora.
Lo cocinamos
Cuando hayamos hecho toda la masa, programamos la freidora a 175ºC durante 10 minutos. Aunque no quedarán igual que fritos en aceite, estos nuggets quedarán doraditos y estarán buenísimos.