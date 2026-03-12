Iván Fuente 12 MAR 2026 - 17:00h.

Te contamos cómo hacer este clásico infantil de manera sana y rápida en casa

Las galletas caseras con dos ingredientes que se hacen en cinco minutos

Compartir







La rutina diaria muchas veces reduce el tiempo para preparar comidas y cenas que sean saludables y adecuadas para nosotros y nuestros hijos. Otras veces, el sinfín de quehaceres diarios ahoga la creatividad culinaria y terminamos por repetir una sucesión de platos que, por mucho que nos gusten, acaban por aburrirnos. Y a nuestros hijos, claro.

Por esas y otras muchas razones, es habitual que acudamos a internet en busca de una receta rápida y sencilla y, por supuesto, saludable. Para ayudar con esa labor, en Gastro hoy traemos una propuesta que es un clásico de la comida rápida, pero que con esta receta la adaptamos a nuestras necesidades: sencilla de elaborar, igualmente rápida y mucho más saludable.

La receta que proponemos no es otra que unos nuggets de pollo hechos con la freidora de aire. En poco más de 20 minutos tenemos listo este plato que encanta a los más pequeños de la casa. Para elaborarla, además no hace falta ningún ingrediente que no tengamos habitualmente en casa, por lo que nos puede sacar de un apuro.