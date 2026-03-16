Rocío Ponce 16 MAR 2026 - 17:01h.

Parece de lo más sencillo, pero si quieres hacer el arroz blanco perfecto en casa, toma nota de este paso a paso que ha compartido la conocida chef

Cómo hacer el arroz blanco perfecto: el truco del dedo

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Puede parecer muy sencillo y, de hecho, es uno de los ingredientes más utilizados en la gastronomía a nivel internacional. Sin embargo, no todos le han pillado el punto a cocinar uno de los básicos de los fogones: el arroz blanco. Si no quieres un masa incomible ni tampoco un arroz duro, toma nota de los consejos de Samantha Vallejo-Nágera, que ha compartido los trucos para hacer arroz blanco como un experto (sin serlo para nada).

La chef, que es también responsable de un cátering y del restaurante Casa Taberna (en Pedraza), se ha acercado a todos los hogares españoles con una serie de tips que van a revolucionar las cocinas. "Arroz blanco para los que no sabéis hacer arroz blanco", asegura. Para los que tiran de vasitos de arroz instantáneo constantemente. Después de sus instrucciones, ya no tendrás excusas para que te salga tan delicioso que no dejes de inventar opciones de carnes, pescados, legumbres y verduras que saltear con tu arroz.

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Paso a paso de Samantha

"Vamos a hacer el arroz blanco como si fuese pasta. El arroz no se hace así, pero si eres de los que se le pasa el arroz... ¡pues toma!", explica la chef sobre su truco para hacerlo de forma sencilla, rápida y apta para amateurs de la cocina.

"Cogemos arroz normal del redondo y bastante cantidad", explica Samantha en su perfil de Instagram, donde cuenta con 1,3 millones de seguidores. El motivo de hacer tanta cantidad es que " así haces para poder guardar ". Siempre práctica y aprovechando el tiempo.

". Siempre práctica y aprovechando el tiempo. Pones a hervir agua del grifo en una olla. " Grandes cantidades, aquí no se mide nada ", señala.

", señala. Cuando el agua ya ha hervido, echas el arroz. "He puesto medio kilo de arroz para una olla entera de agua", comenta para los que quieran un poco de orientación.

"De vez en cuando se remueve para que no se pegue el arroz, pero es como la pasta, remueves y te vas", aconseja Samantha.

El truco del experto : "Vas probando hasta que notes que esté listo porque depende del tipo de arroz".

: "Vas probando hasta que notes que esté listo porque depende del tipo de arroz". Después con agua helada para la cocción.

para la cocción. Pasa a secar el arroz en un recipiente con un paño limpio. "Lo pones bien estirado porque, cuanta más agua pierde, más suelto se queda el grano", explica la chef.

en un recipiente con un paño limpio. "Lo pones bien estirado porque, cuanta más agua pierde, más suelto se queda el grano", explica la chef. El paso final ya es reservarlo o prepararlo para tomar.

"Lo metes en un tupper y después lo saltearás con lo que quieras utilizar", explica. O lo salteas. Vemos cómo Samantha lo hace en una sartén con un poco de mantequilla y sal. Su hija Cloe es la que prueba el resultado y asegura que el arroz de su madre está muy bueno.

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Cómo mejorar tu arroz blanco según otros chefs

Si buscas una medida ideal, según Gordon Ramsay es "una parte de arroz por una parte y media de agua", en su vídeo de ejemplo lo hace tomando 600 ml de agua para sus 400 g de arroz. Otro de los trucos del famoso cocinero es "empezar con agua fría. Luego, llevarlo a ebullición lo más rápido posible y dejar hervir a fuego lento durante 8-10 minutos". Ramsay recomienda infusionar el arroz con especias al gusto, como cardamomo o anís, también es de los que añade un chorrito de aceite de oliva y sal durante la cocción. Muchos otros lo hacen con laurel, pimienta o ajo.

Ferran Adrià desveló que la clave para hacer el mejor arroz blanco es introducirlo en agua durante más de 30 minutos antes de cocerlo. Algo en lo que coincide Jordi Cruz: "Para que el grano quede suelto, es fundamental lavar el arroz a conciencia, hasta que el agua salga lo más limpia posible". Su fórmula ideal (de 500 g de arroz por 600 ml de agua) lleva un poco de sal y se cocina durante 4 minutos a fuego fuerte y 10 al mínimo. Para el catalán, una vez apagado el fuego y, sin retirar la tapa de la cacerola, se debe dejar que el arroz repose durante 5 minutos más. El resultado es un grano "suelto, limpio y en su punto exacto", ideal para guarniciones, salteados o como la base de cualquier plato.

Ahora ya solo tendrás que disfrutar y saborear tu arroz blanco al momento o como acompañamiento de diferentes platos a lo largo de los días. Guarda el arroz en la nevera en un recipiente cerrado para evitar la contaminación y que absorba olores de otros alimentos, y recuerda que pasados unos 5 días ya debes desecharlo.