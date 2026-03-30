Crema de alcachofas de conserva: la receta rápida para chuparse los dedos

Ana Valverde 30 MAR 2026 - 08:15h.

Los botes que tienes en la despensa pueden ser tu gran aliado cuando no tienes mucho tiempo y con uno de alcachofas puedes hacerte una rica crema

Crema de verduras al estilo thai: una receta fácil que se hace en airfryer

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Un plato de cuchara siempre apetece, aunque bien es cierto que si se repiten mucho puede llegar a ser algo cansino el comer siempre lo mismo. Por eso mismo, si quieres huir de las cremas de verduras o de las lentejas de siempre, te traemos una receta que puede que no se te hubiese pasado antes por la mente, pero que es de lo más sencilla, rápida de hacer y socorrida para tener lista una crema riquísima en poco tiempo. Solo necesitas echar mano de los botes de conserva de tu despensa.

Para innovar con las cremas, la cocinera Ana Valverde nos trae una nueva receta en vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’ ideal para cuando no tienes mucho tiempo para cocinar, pero no quieres renegar de un buen plato de cuchara. Por eso su propuesta es tirar de los botes de conserva, en este caso con unos de alcachofas y otros de patata ya cocida con los que puedes conseguir una crema para chuparse los dedos.

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Ana Valverde cuenta en el vídeo cómo dejarla lista en unos minutos, además de qué otros ingredientes le añade para darle aún más sabor, textura y color, pudiendo comer la crema en frío o en caliente. Eso sí, con los acompañamientos que le incorpora queda un plato de diez.

Crema de alcachofas de bote Dificultad Baja Tiempo 20 min. Ingredientes 2 botes de alcachofas cocidas

1 bote de coliflor cocida o patata

2 dientes de ajo o un trozo de puerro

Aceite de oliva

Sal

Pimienta al gusto

1 cucharada de romero

1 cucharada de tomillo

Caldo de verduras o de huesos

Dados de beicon

Huevos de codorniz Elaboración Paso a paso Para hacer esta crema de alcachofas de bote solo tienes que escurrir bien los ingredientes de conserva para llevarlos a un vaso batidor donde con el resto de los ingredientes conseguirás una crema riquísima, tal y como Ana Valverde enseña a hacer en el vídeo.

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Crema de verduras al estilo thai

Si te has quedado con ganas de más, en el anterior vídeo de ‘Cremas y sopas fáciles’ Ana Valverde nos enseñaba a hacer una crema de verduras al estilo thai que no se hace como otras, sino que las verduras se cocinan en la freidora de aire. ¿Quieres saber cómo se hace? En el vídeo tienes todos los detalles.