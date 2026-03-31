Iván Fuente 31 MAR 2026 - 13:28h.

Hay días de frío, incluso en días de calor, que lo que más apetece es un plato de cuchara

Huevos rotos con gambones y chipirones: un plato sin gluten que te sorprenderá

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Tras un invierno en el que se fueron sucediendo los días de viento, lluvia y nieve con jornadas de temporal, nevadas y chubascos, la primavera parece haber llegado con mayor calma climatológica. Aunque parece que los días de más frío ya han pasado, el comienzo de la primavera siempre trae cierta inestabilidad en algunas zonas, por eso puede que te apetezca un plato de cuchara diferente.

Precisamente hoy os traemos una sugerencia de un plato de cuchara que además es apto para celíacos y para todas esas personas que por una u otra razón quieren eliminar el gluten de su dieta. Y encima se hace en menos de 20 minutos. Esta receta es tan fácil como habitual. Se trata de unas alubias blancas con chorizo, patata y huevo que destacan tanto por su sencillez como por su sabor. Al comprar las alubias ya cocidas, nos ahorramos mucho tiempo, por lo que se pueden hacer casi cualquier día.

Las alubias blancas, también conocidas como judías blancas o fríjoles, son muy típicas en la cocina española y se consumen de distintas maneras en cualquier época del año. Más allá de su sabor, son una buena fuente de fibra y proteínas vegetales, así como de potasio, magnesio y hierro, claves para mantener una buena salud cardiovascular.