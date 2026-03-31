Hay días de frío, incluso en días de calor, que lo que más apetece es un plato de cuchara
Huevos rotos con gambones y chipirones: un plato sin gluten que te sorprenderá
Tras un invierno en el que se fueron sucediendo los días de viento, lluvia y nieve con jornadas de temporal, nevadas y chubascos, la primavera parece haber llegado con mayor calma climatológica. Aunque parece que los días de más frío ya han pasado, el comienzo de la primavera siempre trae cierta inestabilidad en algunas zonas, por eso puede que te apetezca un plato de cuchara diferente.
Precisamente hoy os traemos una sugerencia de un plato de cuchara que además es apto para celíacos y para todas esas personas que por una u otra razón quieren eliminar el gluten de su dieta. Y encima se hace en menos de 20 minutos. Esta receta es tan fácil como habitual. Se trata de unas alubias blancas con chorizo, patata y huevo que destacan tanto por su sencillez como por su sabor. Al comprar las alubias ya cocidas, nos ahorramos mucho tiempo, por lo que se pueden hacer casi cualquier día.
Las alubias blancas, también conocidas como judías blancas o fríjoles, son muy típicas en la cocina española y se consumen de distintas maneras en cualquier época del año. Más allá de su sabor, son una buena fuente de fibra y proteínas vegetales, así como de potasio, magnesio y hierro, claves para mantener una buena salud cardiovascular.
Receta de alubias blancas
Ingredientes
- Alubias blancas ya cocidas
- Un chorizo
- Una patata grande
- Un huevo cocido
- Una cayena
- Cebolla en polvo
- Ajo en polvo
- Una cucharada de pimentón dulce
- Sal
- Aceite de oliva
Elaboración
Con el chorizo
Cogemos el chorizo, le quitamos la piel y lo desmenuzamos en trocitos. Lo echamos en la olla con un poco de aceite de oliva y lo freímos un poco.
Con la patata
Pelamos y cortamos la patata y sin lavarla, para que mantenga el almidón, lo echamos a la olla.
Añadimos las alubias y las especias
Echamos el bote de alubias cocidas en la olla junto con un poco de sal, ajo molido, una cayena, una cucharada de pimentón dulce y un poco de cebolla en polvo. Lo removemos y lo cubrimos de agua. Lo dejamos 15 minutos y lo retiramos
Cocemos un huevo
Mientras se hacen las alubias cocemos un huevo. Cuando esté listo lo pelamos y lo troceamos. Lo echaremos a las alubias una vez cocidas.
Servimos y ¡a comer!
Con un cazo, echamos las alubias en un plato, esperamos a que se atemperen y a comer. ¡Qué aproveche!